Esto opinó Montserrat Oliver sobre la supuesta indirecta que le hizo Verónica Castro a Yolanda Andrade

Verónica Castro publicó un tuit que muchos se tomaron como una indirecta a Yolanda Andrade, y la expareja y amiga de la conductora, Montserrat Oliver, compartió su opinión al respecto.

“Quien riendo la hace, llorando la paga”, fue lo que escribió la reconocida actriz en Twitter poco después de darse a conocer los problemas de salud por lo que estaba atravesando Yolanda Andrade.

Gran especulación ha causado el post de Veronica Castro , después de estar alejada un tiempo de sus redes, en el que al parecer envia una fuerte indirecta sobre el karma y es que en estos últimos dias,en especial ayer, se encendieron las alarmas sobre la salud de Yolanda Andrade pic.twitter.com/VCmfPGjTS9 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 28, 2023

Como bien sabemos, entre ambas famosas existe una gran enemistad, debido a que la conductora reveló que ellas fueron mucho más que amigas y que incluso se llegaron a casar, declaraciones que Verónica Castro negó rotundamente.

Montserrat Oliver opinó que cada vez había más gente amargada y sembrando el odio en el mundo

Montserrat Oliver compartió un rato con la prensa y les contó que Yolanda Andrade estaría ausente del programa que hacen juntas, puesto que se estaba realizando varios estudios.

Acusan a Veronica Castro de hacerle brujería a Yolanda Andrade



Luego de que #YolandaAndrade comentara que “vio la luz” después de haber sido internada de urgencia, reviven rumor en redes sociales que dice aje que #VeronicaCastro le habría hecho un trabajo de brujería. pic.twitter.com/nP1C5kzDyG — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) May 2, 2023

Cuando una reportera le preguntó lo que opinaba sobre lo que se decía en redes, sobre que Verónica Castro le lanzó una indirecta a Yolanda Andrade relacionado con el karma, la conductora respondió que las personas deberían enfocarse en sembrar amor en lugar de más odio.

“A mí se me hace que la humanidad se está volviendo loca la verdad, cada vez hay gente más amargada, sembrando más odio en lugar de sembrar más amor que es lo que todos necesitamos, yo creo que cuando a alguien le pasa algo no hay mejor cosa que rezar por esa persona y mandarle luz y dejarse de tarugadas que están diciendo, sinceramente gente ociosa que no tiene nada que hacer que tiene mucho odio en su corazón”, declaró Montserrat Oliver.

Sobre si creía que ese mensaje que compartió Verónica Castro iba dirigido a Yolanda Andrade, esto fue lo que dijo: “No sé, la verdad, no sé a quién le quede el saco que se lo ponga, quien tenga odio en su corazón, que lo mande si es que por lo que lo mandaron o no. Yo no sé qué tiene que pasar en el corazón y la mente de la señora como de toda la gente que se encuentra hablando”.