Yolanda Andrade admite que su amistad con Montserrat Oliver le ha salvado la vida

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver son una de las duplas televisivas más queridas de la farándula, ya acumulan 22 años de trayectoria juntas, y esto se debe a su sólida amistad, que ha aguantado una infidelidad y una ruptura.

Actualmente, siguen con la conducción del programa “Montse & Joe”, donde realizan entrevistas a diferentes invitados que pertenecen al medio, y hablan de diferentes temas.

En esta oportunidad, Viviana Martínez estuvo invitada al programa, y habló de lo mucho que ha aprendido de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, y de la amistad que ha mantenido con ellas desde hace años y fue ella quien sacó el tema de la importancia de Montse en la vida de Yolanda.

También te puede interesar:

Montserrat Oliver sale en defensa de Yolanda Andrade, sostiene que no está detrás del escándalo de Verónica Castro

Yolanda Andrade recuerda su relación con Verónica Castro y comparte fotos pero después se arrepiente

Montserrat Oliver lo cuenta todo: me casé y me divorcié siendo virgen

Viviana Martínez reafirma lo importante que es Montserrat Oliver para Yolanda Andrade

La periodista Viviana Martínez reafirmó una frase que había dicho Yolanda Andrade hace tiempo, de que, sin la amistad de Montserrat Oliver, muy probablemente, ella ya no seguiría con vida.

Tenemos todo listo para el primer programa del año, con @padmevidente y los mejores rituales para el 2023. Además: @VIVImartinez01, @AnnaCiocchetti y el debut musical de @Josskiss7. @yolandandrade y @Montserrat33 los esperan a las 9:30pm hoy martes, por @UnicableOficial pic.twitter.com/mpqhgyn5nb — Montse & Joe (@MontseYJoe) January 3, 2023

“Yo creo que tú Yolanda, en serio, si no hubieras tenido la cercanía de Montserrat no podría decir que serías otra persona, a lo mejor ya no estuvieras”, comentó la también conductora, Viviana Martínez.

A lo que Yolanda Andrade contestó: “No, tienes razón, es un karma que tengo que cargar con ella”, admitió entre risas y añadió: “de verdad agradezco, mi mamá sabe lo mucho que amo a la Montse, mi mamá también la ama, son muchas cosas que nos han unido en el tiempo, muchas vivencias”.

“Pasen parejas, pase esto, pasen carros, pasen camionetas, pasé lo que sean, cualquier estación, yo siento que la estación completa es la de nuestra amistad, tiene unos cimientos tan fuertes que nada ni nadie ha podido con ellos”, explicó Yolanda Andrade.

Aunque ella y Montserrat Oliver fueron pareja durante diez años, se separaron cuando Yolanda Andrade le fue infiel con Verónica Castro, sin embargo, su amistad fue más fuerte y siguen siendo muy buenas amigas a pesar de todo.