‘May The 4th be with you’: estos son los próximos estrenos del universo de Star Wars en 2023 y 2024

Star Wars se eleva como una de las franquicias más antiguas en la industria del cine y el entretenimiento. Y este 4 de mayo celebran su Día Internacional ‘May The 4th be with you’ que hace referencia a la icónica frase de los Jedi, “Que la fuerza te acompañe”.

Es una fecha que los fans de la franquicia celebran alrededor del mundo, por lo que en esta reseña se aprovecha para detallar los próximos estrenos de su universo cinematográfico, que no para de crecer a medida que pasa el tiempo.

La primera película de la franquicia que hizo nacer George Lucas, en 1977, marca el hito de unas aventuras que seguirán produciendo contenido en los próximos años.

Uno de los grandes estrenos de este 2023 fue la tercera temporada de ‘The Mandalorian’, pero todavía queda mucha tela que cortar para Star Wars en su programación de este y el próximo año.

Estrenos de Star Wars en 2023

Lo más inmediato para Star Wars es la serie de Ahsoka, un spin-off que se desprende de The Mandalorian. La padawan de Anakin tendrá sus propias aventuras en live action que se estrena en agosto de este año.

Según una reseña de Fotogramas, para este mismo 2023 (a finales) llegará la serie ‘Skeleton Crew’. Esta es una historia que relata las aventuras de unos niños perdidos en la galaxia e intentan encontrar el camino que los lleve hacia la Nueva República.

El 2024 tambiñen tendrá par de estrenos de series. Uno, aproximadamente en agosto, será el de la segunda temporada de ‘Andor’. Mientras que el otro será ‘The Acolyte’.

En cuanto a películas Lucasfilm confirmó tres nuevas producciones de Star Wars y el regreso de Daisy Ridley: New Jedi Order con Rey, Dawn of the Jedi y la película de The Mandalorian.