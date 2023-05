Joven relata los problemas de ser una maestra alta

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo; millones de personas comparten constantes videos de qué es lo que realizan todos los días, tal como Ivette García, quien es una maestra que le muestra a sus más de 12 mil seguidores cómo es impartir clases en las primarias del país.

Aunque muestre que todo es color de rosas, la profesora también tiene problemas. En una de sus últimas publicaciones las docente se sinceró y aseveró que tiene problemas al ser una maestra muy alta: “Desventajas de ser la maestra alta: el pizarrón está muy pequeño”, es el texto que insertó la creadora de contenido en el video de solo 10 segundos.

En las imágenes sí es posible ver la gran diferencia entre ella y el espacio utilizado para escribir. Ivette tiene que colocarse en una posición un poco molesta que le permita impartir los temas de gran importancia que les servirán a todos sus alumnos, mismos que serán “el futuro del país. Hasta el momento, la confesión suma más de 12 mil reproducciones en la aplicación china.

“Los pizarrones deberían ser eternos”, “Unas ganas de ir a escuela me dieron”, “La maestras deberían ser eternas”, o “Bueno tengo ganas de volver ah estudiar desde cero creo que me vendría bien que me recomienden el colegio donde enseña ella”, son algunos de los mensajes insertados en la publicación de la docente.