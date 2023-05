Así fue la grosera broma que le hicieron a Yuri

La cantante Yuri celebró recientemente 45 años de carrera en el mundo del espectáculo. Ha logrado respeto de sus fans y su trayectoria ha permitido que muchos le den el puesto que se merece en cualquier lugar donde llega. La artista nacida en Veracruz tiene una particularidad como parte de su personalidad; no le gusta quedarse callada cuando algo está mal. Esa forma de ser, le ha traído ciertos problemas y uno de los más controversiales fue opinar sobre las relaciones amorosas de un mismo sexo.

La posición de Yuri le ha traído diversos encontronazos pero se ha enfrentado a ellos. La cantante llegó a Mexicali y allí ofreció una conferencia de prensa. Uno de los presentes pidió el derecho de hacer preguntas pero antes, le solicitó a la famosa hacer un video como regalo para su mamá. En el lugar estaba otro joven y grababa la escena, al final del video se notó cómo nunca fue que el fanático hizo la grabación ya que tenía el móvil en modo calculadora.

El video que corrió en TikTok tuvo varios comentarios al respecto: “Eso no es humillación. Es falta de valores civiles el que hizo ese video”, “Ni gracia, ni astucia, ni nada. Broma pesada ¿de qué?. Necesitan más ideas”, “Ya todo lo ven mal de ella, ahora cuál es lo malo”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

Hasta el momento Yuri no se ha pronunciado al respecto, pero aseguran que todo estuvo preparado por este hombre del que no se tiene información, para hacerle una broma de mal gusto a la artista por el hecho de pensar diferente y no apoyar las relaciones del mismo género.

La cantante de 59 años ha tenido algunos sinsabores por ser tan directa pero su fanaticada la ha apoyado en ocasiones anteriores y en ésta también.