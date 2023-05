Yeri Mua le da con todo a la exnovia de Peso Pluma por criticarla

Yeri Mua explotó contra Jeni De La Vega, supuesta exnovia de Peso Pluma, después de que la chica expresara que ella hacía contenido basura y que no representaba a ninguna mexicana.

“En nombre de todo México me disculpo, pero ella no nos representa como mexicanas, porque, qué vergüenza la verdad, yo no sabía ni quién era, pero me pasaron un video de ella en un Carnaval, arriba de un carro alegórico haciéndose de la pipi, o sea”, dijo la chica en una transmisión en vivo desde sus redes sociales.

Para Yeri Mua, alguien que participó en el reality show “Enamorándonos”, no debería criticar su contenido, además de que gracias a ello ha obtenido y sigue obteniendo ingresos, por lo tanto, era un trabajo como cualquier otro.

Yeri Mua considera que lo único resaltante de Jeni De La Vega fue haber salido con Peso Pluma

La controversial influencer, Yeri Mua, alegó que no conocía ni había escuchado de Jeni De La Vega, hasta que se enteró lo que había dicho de ella, así que decidió responderle de la siguiente manera.

“Más allá de haberte culea** a Peso Pluma, ¿qué es de ti? ¿Qué es de tu carrera? Me puse a buscar por qué eres famosa, me enteré que saliste en ‘Enamorándonos’, yo no te voy a juzgar por salir en ese programa, pero ¿tú criticándome a mí por un contenido basura?”, empezó la influencer.

Y añadió: “Creo que sería estúpido criticar mi contenido basura, que me genera dinero, cuándo tú saliste de un programa basura”. Y le cuestionó lo siguiente: “¿y si encontraste el amor en ‘Enamorándonos’? ¿o no? Qué ridiculez, en serio no te conocía eres muy guapa, ¿por qué te rebajas a tener un pleito conmigo? yo ni siquiera te conocía”.

Yeri Mua culminó diciendo que Jenni De La Vega era igual que las otras chicas que la criticaban, y recalcó que su participación en “Enamorándonos” también se podría considerar contenido basura.