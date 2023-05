Gustavo Adolfo Infante rechaza participar en “La Casa de Los Famosos: México” por dos actores

Gustavo Adolfo Infante figuraba como uno de los posibles participantes de la primera temporada de “La Casa de Los Famosos: México”, no obstante, ahora se dio a conocer que decidió declinar la oferta.

De acuerdo con las declaraciones del polémico conductor, Televisa tenía planeado meterlo en el reality show junto a Sergio Mayer y Alfredo Adame, dos famosos con los que ha tenido fuertes conflictos.

De hecho, todavía sigue en litigio la demanda que le interpuso Sergio Mayer a Gustavo Adolfo Infante por 50 millones de pesos, por lo que le parecía sumamente incoherente que ambos participaran en un mismo reality.

También te puede interesar:

Gustavo Adolfo Infante arremete contra Luis Miguel

Galilea Montijo podría ser la conductora principal de “La Casa de los Famosos: México”

Alfredo Adame arremete contra su hijo y expresa que ya no lo quiere en su vida

Gustavo Adolfo Infante tampoco habría recibido el permiso de Imagen Televisión para participar en “La Casa de Los Famosos: México”

También se especula que el principal motivo que llevó a Gustavo Adolfo Infante a rechazar participar en “La Casa de Los Famosos: México” fue porque Imagen Televisión no le habría dado el permiso.

"Y dice que no me conoce" Gustavo Adolfo Infante es demandado por Sergio Mayer - https://t.co/atT9EIAHc2 pic.twitter.com/Tmw3KHJwwc — canal44 (@canal_44) May 8, 2023

Sin embargo, el conductor alegó que decidió no participar en ese reality show porque no quería prestarse al plan malévolo de Televisa: “Ese es uno de los motivos por los cuales yo no entré a ‘La Casa de los Famosos: México’, porque querían meter a Mayer, querían meter a Adame”.

Y agregó: “Los señores están desempleados, yo no, yo tengo mucho trabajo. No voy a andar cayendo en las payasadas y Mayer me tiene demandado por daño moral, por 50 millones de pesos”.

Gustavo Adolfo Infante va por Alfredo Adame: podría pasar tres años en prisión tras denunciahttps://t.co/Gxzcfebinz pic.twitter.com/SxYAmLb4aH — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 23, 2022

No se sabe si efectivamente Sergio Mayer y Alfredo Adame estarán en “La Casa de los Famosos: México”, ya que la televisora de San Ángel todavía no ha anunciado a los participantes.

Hasta los momentos, Televisa solo ha confirmado a Diego de Erice, de 36 años de edad, como uno de los conductores del reality, y a Pablo Chagra, de 30 años, como conductor digital.