Alfredo Adame arremete contra su hijo y expresa que ya no lo quiere en su vida

Después de que Alfredo Adame anunciara su participación en la marcha del orgullo LGBTIQ+, su hijo Sebastián expresó su disconformidad al respecto, pues alega que su padre es homofóbico.

También ha declarado que su padre nunca ha aceptado su sexualidad. “Yo sí he considerado, viendo cómo ha actuado, que mi papá murió desde 2015 y la persona que está ahorita usando su cara no es mi papá, no es el papá que yo conocí. Pues sí, me da tristeza”, expresó el joven.

"Mi papá se murió hace mucho": Sebastián Adame le mandó un fuerte mensaje a su papá Alfredo Adame, en una entrevista que concedió, habló de la relación que tiene con el polémico conductor, lamentó los últimos escándalos que ha protagonizado ya que piensa que solo busca su "éxito" pic.twitter.com/taFOEvOEOJ — Laura G (@LAURAGII) April 5, 2023

Antes estas declaraciones Alfredo Adame lo tachó de mentiroso y culpó a la madre de Sebastián Banquells de haberle fregado la vida. “Sebastián Banquells es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado… no es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame”.

Alfredo Adame expresó que lo que haga su hijo le “viene valiendo un reverendo pepino”, y que a partir de la próxima semana empezará los trámites para quitarle su apellido.

📺 #Chismorreo | “No es mi hijo, no lleva mi sangre... No quiero volverlo a ver” - Alfredo Adame arremete contra su hijo Sebastián pic.twitter.com/HqLlYuMqoJ — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 2, 2023

Pero no fue con el único con quien se descargó el también conductor, pues dijo que Polo Martín era una “marica loca”, ya que el joven actor habría expresado que Alfredo Adame no debería participar en las celebraciones del mes del Orgullo, ya que no lo representaba.

“Y me sale este estúpido, Polo Morín de que yo no lo represento, no, yo no represento maricas locas desmecatadas como él, porque para mí, él no es parte de la comunidad LGBTI, es una loquita desmecatada que anda por ahí, por el mundo”, dijo Alfredo Ademe, evidentemente molesto.

Estas palabras contradicen las que había expresado al inicio de su entrevista en el programa “Chismorreo”, pues volvió a asegurar que él respetaba a las personas y por lo tanto, no era homofóbico.