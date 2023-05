El reportero que Kimberly de ‘Las Perdidas’ presuntamente agredió le aconseja no perder el piso

Hace unos días, Kimberly ‘La más Preciosa’ protagonizó un altercado con la prensa cuando estaban entrevistando a su compañera Wendy Guevara por el homicidio de Kevin Kaletry.

Al parecer, las influencers iban saliendo de un lugar cuando varios reporteros se abalanzaron sobre Wendy. Entonces, Kimberly, decidió no hablar con la prensa y pidió que la dejaran pasar, pero como la ignoraron le ordenó a los de seguridad que los empujaran para abrirse camino.

En medio de ese revuelo, Kimberly ‘La más Preciosa’ discutió con Sebastián Reséndiz, reportero del programa “Hoy”, y después fue Wendy Guevara que les pidió disculpas a la prensa por la actitud de su compañera.

Hace poco, Kimberly de ‘Las Perdidas’ usó sus redes para dar su versión de los hechos, y reiteró que ella actuó de esa manera con los reporteros, fue porque Sebastián Reséndiz la quiso hacer sentir menos que su compañera y amiga, Wendy Guevara.

Kimberly la más preciosa se porta grosera con los medios de comunicación. pic.twitter.com/HgKzmIUl09 — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 6, 2023

“Él me dijo, ‘es que yo estaba entrevistando a Wendy, a ti ni quien te quiera entrevistar’. Le dije, ‘y a mí tampoco me importaba tu entrevista’… Y le dije, ‘recuerda que yo dependo de mis fans y de un público, más no de un reportero con tú, porque como tú hay muchos, otra cosa que sepan llevar la cosa, y el trabajo se respeta de cada quien, pero tú que me estás provocando, atente’”.

Sebastián Reséndiz no tardó en dar su respuesta: “Lo único que voy a responder respecto a lo que dijo Kimberly es reiterar que pediste empujar a los camarógrafos. Tu nula educación no te permitió esperar un par de minutos, aunque te tuvieras que quedar hasta que Wendy terminara la entrevista”.

Kimberly la más preciosa se va contra Sebastián Reséndiz😨🔥 @SebasResendiz pic.twitter.com/65nvFtCAHR — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 9, 2023

Asimismo, expresó que a lo mejor Kimberly de ‘Las Perdidas’, estaba celosa de la atención que estaba recibiendo Wendy Guevara, pero le recordó que en estos momentos era su amiga quien estaba dando la nota, no ella.

Además, Sebastián Reséndiz quiso dejarle en claro que, así como ella, hay muchas influencers que se han vuelto de interés para el público por lo que a él tampoco le hace falta entrevistar a alguien como ella.

Sebastián Reséndiz le responde a Kimberly 🔥😱 https://t.co/v5rlxV77SA — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 10, 2023

Y culminó dándole el siguiente consejo: “No pierdas el piso Kimberly, yo te aconsejo, una recomendación con todo respeto, abre un libro, edúcate, aprende a escribir, ponte a leer, utiliza tu tiempo en algo de provecho con todo cariño, te lo recomiendo, no me caes mal”.