Maribel Guardia afronta el Día de las Madres sin Julián Figueroa

La vida de Maribel Guardia y toda su familia cambió por completo el pasado 9 de abril por la repentina muerte de Julián Figueroa, quien era el único hijo de la actriz y modelo mexicana.

A un mes de la noticia sobre el deceso del cantante, Maribel sigue afrontando día con día las secuelas del duelo, es por ello que frecuentemente comparte parte de su proceso, como por ejemplo en este 10 de mayo.

Maribel Guardia / Julián Figueroa Instagram: @maribelguardia

Maribel Guardia vive el primer 10 de mayo sin su hijo

Con motivo de la conmemoración por el Día de las Madres, la conductora publicó un video en el que colocó parte de los momentos más significativos que vivió con su hijo, acompañados de la voz de Julián en el fondo.

“Yo recordando las palabras de mi amado Julián. Dios bendiga a todas las mamacitas” escribió en la descripción de la publicación.

Además de los videos y fotografías, lo que resaltó fueron las palabras con las que se expresó Julián de su madre durante una antigua entrevista, misma en la que agradeció su papel como madre.

“Toda mi infancia fue muy mágica gracias a mi mamá, porque ella me hacía historias, ella me creaba mundos en los cuales yo habitaba, entonces mi infancia fue como un cuento de hadas. Algo que tenía muy bonito es que cada momento que tenía libre me lo dedicaba plenamente, porque cuando me veía realmente me dedicada el tiempo, el amor, la atención a corregirme a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen”

Maribel Guardia Maribel Guardia deja ver que es una mujer y madre fuerte y la aplauden (@maribelguardia / @julian_f.f/Instagram)

Maribel Guardia dedica mensaje para Julián Figueroa

A un mes de la muerte de Julián Figueroa, la actriz y presentadora de televisión ocupó sus redes sociales para dedicar un mensaje a su hijo, además de evidenciar los momentos que sigue afrontando como parte de su duelo.

“Un mes sin ti, intentado sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque se que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra”