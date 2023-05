Paty Navidad afirma que no ganó LCDLF3 porque Telemundo se encargó de desprestigiarla gala tras gala

En una reciente entrevista, Paty Navidad cargó en contra de Telemundo debido a que considera que la cadena editó las galas “La Casa de los Famosos 3″, para hacerla quedar mal y así evitar que ganara.

La actriz quedó como la segunda finalista del popular reality show, y no lamenta el resultado, no obstante, ahora que puede ver todo lo que mostraba la cadena en las galas, ha sentido que el juego no fue muy justo.

“(Lamento que) en las galas, se haya manipulado, se haya distorsionado y se haya editado a favor de quien ellos querían. Yo no disculpo a absolutamente a nadie, porque nadie es culpable de nada, todos somos responsables de todo, y aquí hubo responsables y son la producción, tristemente”, expresó Paty Navidad.

También te puede interesar:

Paty Navidad habla del momento bochornoso que vivió en televisión

Telemundo está siendo criticado fuertemente por cómo manejó el acoso de Dania Méndez

Nicole Chávez se enfrenta a Dania Méndez y sale funada nuevamente en las redes sociales

Paty Navidad considera que en las galas de LCDLF3 sus compañeros solo sacaban lo peor de ellos

Paty Navidad les dijo a los fans de “La Casa de los Famosos 3″ que mejor vieran las transmisiones 24/7 del mismo, porque ahí no había ediciones, por lo que podían ver lo que en verdad sucedía.

Asimismo, relató que les hizo un reclamo a los ejecutivos de Telemundo por lo que hicieron, y ellos solo le respondían que todo fue a petición de sus compañeros.

“Yo sí se los dije a ellos. Ellos me decían ‘es que tus compañeros’, (y yo les respondía) ‘bueno, no lo sé’, pero hubo mucha edición. Yo no estuve de acuerdo, no es real”, comentó Patricia Navidad.

Con respecto a sus compañeros, la actriz manifestó que en las galas le pareció que solo se enfocaban en sacar lo peor de ellos mismos y así provocar una reacción negativa en los demás.

Y concluyó que: “El haber hecho mucha edición y mucho linchamiento hacia mi persona no me parece justo, no me parece limpio. El 24/7 allí estaba, no había necesidad de ponerme todos esos títulos y hacer todas esas agresiones. Al final, no le encuentro ningún sentido, más que desprestigiar”.