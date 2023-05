Jorge ‘Coque’ Muñiz confesó cuáles son sus adicciones y cómo perdió toda su fortuna

‘Coque’ Muñiz fue la figura elegida por Yordi Rosado en un nuevo programa de entrevistas para su canal de YouTube.

En 1 hora y 17 minutos, Muñiz habló abiertamente de muchos temas que se desconocían, pasando por anécdotas de su vida, así como sus pasiones y sus fracasos.

Sobre este punto, el reconocido cantante de ‘Nomás Contigo’, reconoció sus adicciones a las apuestas, pero no lo consideró como algo negativo.

“Decían que tenía yo problemas con el juego porque me encontraron apostando 7 mil pesos diario, era más (risas), me encanta el juego, me encanta la fiesta, pero es igual que el que está en su casa y es doctor o ingeniero, solo que es más grande lo que se genera. Cuando no hay algo que hacer hay que buscarle, y si le rascas encuentras cosas malas. Insisto, yo no podría ponerme de ejemplo ni como marido”, dijo.

TE RECOMENDAMOS LEER: Yordi Rosado confiesa por qué finalizó su amistad con Adal Ramones

Pérdida de su fortuna

Debido a su afición con los casinos y los juegos de mesa, el artista admitió que perdió gran parte de su fortuna al ingresar a este tipo de negocios.

“Empecé a invertir con muchas ilusiones y seguridad. Empecé a sentirme como en las películas de Las Vegas de ‘voy a mi casino’. Me mandaban la información, nunca me mandaron dinero, pero la información sí”, admitió. El cantante hizo frente a la situación porque cantó en cuatro casinos en forma gratuita, ya que perdió dinero por intentar “aprovechar” que era una artista reconocido.

“La que realmente me aconsejó fue una señora, una funcionaria y me dijo: ‘tú no tienes nada qué hacer aquí. Ni sabes ni tienes, lo único que vas a hacer es perder tu tiempo y tu dinero’. Me lo pronosticó y así fue”, le confió a Yordi Rosado.

El cantante explicó que el único rubro donde le ha ido bien económicamente es en la industria del entretenimiento.