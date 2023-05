Mamá de Kate del Castillo recuerda lo mucho que sufrió cuando su hija fue maltratada por Luis García

Kate del Castillo compartió hace un tiempo, a través de un libro, que el motivo que la llevó a divorciarse de Luis García fue por el maltrato físico y psicológico que recibió cuando estuvieron juntos.

De este hecho, Kate Trillo, madre de la actriz, recordó lo mucho que le afectó cuando se enteró que su hija era maltratada por su entonces esposo, y reveló que ella tuvo sospechas de que algo no andaba bien en ese matrimonio.

La madre de Kate del Castillo habló de esto en una entrevista que le concedió al programa “De primera mano”, y contó cómo fue captando las señales poco perceptibles al inicio de lo que estaba viviendo su hija.

Kate Trillo afirma asegura que Kate del Castillo aguantó un año y medio de maltratos

“Fue horrible, porque la pobre disimulaba, iba a la casa y muy sonrientes, comían y se iban, él iba caminando siempre al frente y ella atrás con la mirada agachada, íbamos a visitarla y ella empezaba a ver el reloj varias veces y ‘¿qué pasa?’ Ya me tengo que ir decía, porque va llegar Luis”, detalló Kate Trino en “De primera mano”.

Mamá de Kate del Castillo revela el 'infierno' que vivió su hija con Luis García

Claro que hubo golpes¿puedo decir algo? Sí lo voy a decir porque nunca lo he dicho: En la casa donde vivía mi hija, todas las puertas estaban rotas, las pateaba Luis o las tronaba, Kate se escondía. pic.twitter.com/WiuplfzfHb — Noticias MEGAVISION (@megavisionmx) May 11, 2023

Además, la madre de la actriz resaltó que sí hubo maltrato físico, de hecho, el hogar donde vivían juntos tenía muchas cosas rotas, porque Luis García también descargaba su furia en todo el lugar.

“La casa donde vivía mi hija todas las puertas estaban rotas, porque todas las pateaba Luis, las rompía y ella se escondía, se encerraba y se sentaba el piso, llorando a ver a qué horas la rompía (la puerta), y se aguantó como año y medio, ay no, qué horror”, expresó la esposa de Eric del Castillo.

Cuando Kate del Castillo finalmente le confesó a su madre lo que estaba viviendo, aprovechando que Luis García había salido de viaje, ella le dijo que sacará todas las cosas de su hogar y no regresara más con él, y afortunadamente la actriz le hizo casi a su mamá.

“Ese día que me vino a confesar a mí, le dije ya no vas, ya no te regresas a su casa, aquí te quedas, vamos por tus cosas y te regresas, me habló y me dijo es que quedamos de vernos y le dije no vas, no fue, y fue por sus cosas y se acabó”, relató Kate Trillo.