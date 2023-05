Consuelo Duval asegura que aprendió una valiosa lección tras su incidente con Federica Quijano

Consuelo Duval protagonizó hace días una polémica, pues la actriz y conductora acusó a Federica Quijano de abandonar a los perros que rescataba, dando a entender que su trabajo como rescatista animal era solo una fachada.

Ese comentario puso en duda la credibilidad de la cantante y diputada como rescatista, por lo que, en el programa “De primera mano”, compartió que podría demandar a la conductora de “Netas dividas” por daño moral.

Consuelo Duval exhibe a Federica Quijano por abandonar a perritos rescatadoshttps://t.co/FH55EqiHSz pic.twitter.com/qQxwRf7cwt — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 27, 2023

Fue entonces que Consuelo Duval, al ver lo mucho que había escalado la situación, corroboró la información y escuchó el lado de Federica Quijano, fue así que reconoció su error y se disculpó.

En la última emisión del programa “Netas Divinas”, Consuelo Duval tocó nuevamente el tema sobre su pleito con Federica Quijano y dijo que aprendió una muy valiosa lección al respecto, porque actuó, como alguien que ella nunca pensó que sería: una “vieja chimolera”.

Entro a tiktok y veo esto,Consuelo Duval le dice a Federica que OJALÁ NO TIRE A LA BASURA A ESTE PERRO NUEVO COMO A LOS DEMÁS pic.twitter.com/vvbn9ojJUw — Peaches con corona (@_lajefa_si) April 26, 2023

“Comienzo a hacer conciencia de que hice mal y veo en ese programa que Federica me escribió, pero yo no la sigo y veo el mensaje: ‘Mana, ¿qué estás haciendo? Me estás acusando sin pedir mi opinión’”, expresó la conductora.

Asimismo, aseguró que cuando se topó con una publicación de una rescatista que acusaba a Federica Quijano de botar a los perros a la calle, le preguntó sobre ello y terminó creyendo su versión.

Consuelo Duval aseguró que cuando hizo ese comentario, ella pensó que estaba haciendo lo correcto, porque siempre le han importado mucho los animales.

Entonces, al enterarse de toda la verdad, consultó con sus hermanos y con su compañera Paola Rojas sobre lo que debería hacer, y ellos le dijeron que tenía que disculparse públicamente con Federica Quijano.

“Uno nunca sabe el daño que puede generar emitiendo una opinión, me arrepiento profundamente de haberlo hecho, de que me haya ganado esa parte de mí que me cae gorda, lo de ser vieja chimolera”, declaró Consuelo Duval.