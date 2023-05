J Balvin se molestó con Anuel por su aparición en video musical contra Karol G: así fue la disculpa del puertorriqueño

En las últimas semanas, el cantante de música urbana, Anuel, no ha parado de lanzar mensajes directos a su exnovia, Karol G.

Desde indirectas en algunas canciones, hasta temas dedicados explícitamente son parte de algunas acciones recientes del intérprete de ‘Adicto’.

A pesar de que en un concierto dijo que no se iba a referir más al tema, en su cuenta de Instagram, el artista urbano continúa enviándole mensajes tanto a Karol G como a su presunto novio, el también colombiano, Feid.

En la fotografía publicada en Instagram, el cantante sostiene una pancarta que decía “Fuck Ferxxxo” refiriéndose directamente al intérprete de música urbana que está en un auge profesional en los últimos tiempos.

Disculpa con J Balvin

El artista también dedicó una stories para hacer una aclaratoria con respecto a la participación de J Balvin en el último video ‘Mejor que yo’.

“Óiganme, pues, José Balvin no sabía que yo iba a taguear a Karol ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el video conmigo y escuchó la canción. Saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia”, dijo el artista, defendiendo a su colega por el hate que recibió en redes sociales.

Todo apunta a que el colombiano le disgustó haber aparecido en un video donde claramente se menciona tanto a la Bichota como al Ferxxo, dos artistas a los que ha apoyado en todo momento.

“Él no sabía nada. Es que ni yo sabía que iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir la ‘caption’, que me salió del corazón. I love you J Balvin, te amo José, brother”, agregó, dejando por fuera al colombiano de sus asuntos contra Feid.