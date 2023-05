Esta fue la respuesta que dio Ana Bárbara a José Emilio Levy después que le pidiera perdón

Hace poco, José Emilio Levy expresó sus deseos de reconciliarse con Ana Bárbara, ya que, tras la muerte de su madre biológica, ella fue quien lo crió y le brindó amor.

El joven aceptó que fue debido a su actitud que su madre adoptiva se alejó de él, pero ahora ha recapacitado y espera poder retomar su relación con ella.

“Por cuestiones mías, de que yo la cagué en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella”, expresó José Emilio Levy en su entrevista para el portal TVNotas.

En su entrevista, José Emilio Levy le envío un sentido mensaje a Ana Bárbara: “Que te amo demasiado, que me perdones lo que hice, que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerla como madre”.

La cantante tuvo un encuentro con la prensa recientemente, quienes le cuestionaron si se había enterado del mensaje de su hijastro y que haría al respecto.

“Está bien que él quiera desahogarse… Saben de mí, de mi intención como madre, yo les tengo un amor incondicional a mis hijos, pero la ropa sucia la voy a lavar en casa”, aclaró Ana Bárbara.

También dijo que tener un hijo, sea biológico o no, no es algo que se deshaga de la noche a la mañana, pero que prefiere arreglar este asunto primero en privado y luego ella compartirá lo que quiera compartir con el público.

“Déjenme resolverlos (problemas), saben que les comparto mil cosas, tengo la Vida Bárbara, tengo mi Instagram, subo un montón de cosas, pero también hay cosas que son privadas”, declaró Ana Bárbara.