Así fue como Paquita la del Barrio insultó a María Fernanda de La Sonora Santanera

El conflicto legal entre Arturo Ortiz y los herederos del fallecido Carlos Colorado, por el nombre de ‘La Sonora Santanera’, derivó en un nuevo enfrentamiento entre las cantantes mexicanas, Paquita la del Barrio y María Fernanda.

Desde el año pasado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), falló a favor de La Sonora Santanera fundada por Carlos Colorado, impidiéndole al ex perscusionista de la banda Arturo Ortiz, utilizar el nombre de ‘La Auténtica y Original Sonora Santanera de Arturo Ortiz’, con quien ha desarrollado un trabajo importante, luego de retirarse de la agrupación musical.

Ante esta decisión, Paquita la del Barrio había expresado su apoyo a su amigo Arturo Ortiz, con quien ha trabajado en temas como “Solamente una vez”, “Mi razón” y “Rata de dos patas”.

La conocida cantante pidió a la prensa, en su momento, investigar quién se dio a conocer primero y quién es la agrupación reconocida por el público.

Conflicto con María Fernanda

Ante las muestras de apoyo de Paquita la del Barrio a la agrupación de Arturo Ortiz, la vocalista de la banda ganadora de los derechos de uso del nombre “Sonora Santanera”, María Fernanda señaló lo siguiente:

“La señora Paquita siempre ha mostrado mucha sororidad con otras mujeres y estaría padrísimo que platicara con la viuda de Carlos Colorado para que sepa exactamente como pasaron las cosas”, reveló María Fernanda.

Como respuesta a las palabras de la exintegrante de ‘La Academia’, la artista de 76 años respondió lo siguiente:

“Que no se meta ella, metiche, cabrona, que no esté chingando la madre, abusiva, deveras, no sé quién sea, que venga y me lo diga, que no mande a decir, que venga y me lo diga”, exclamó fúrica en la salida de un Areopuerto.