La Sonora Santanera podría demandar a Erik Rubín y Andrea Legarreta, ¿Cuál es el motivo?

Aunque Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron hace algunas semanas su separación, ambos continúan realizando algunos proyectos juntos, ya que, como es bien sabido, los dos se mantienen en diversos emprendimientos y proyectos creados durante su matrimonio, entre estos el tour musical titulado ‘Cumbia Machine’, en donde se presentaría La Sonora Santanera.

Sin embargo, más allá de generar emociones, esto hizo que se iniciara una batalla legal, ya que, tras varios años de peleas con otras agrupaciones por el nombre de la banda, La Sonora Santanera con María Fernanda fue la que se quedó con la victoria.

Por este motivo, se inicia este proceso legal en contra de Legarreta y Rubín, pues, a pesar de que ya habían sido notificados de este conflicto con el otro grupo, estos decidieron continuar con las presentaciones.

De esta manera, el director musical de la banda antes mencionada, Gil Navarrete, durante una entrevista realizada por el programa ‘De Primera Mano’, habló un poco del problema, explicando que ya existía una resolución a su favor, motivo por el cual pueden tomar acciones, ya que su nombre fue utilizado de manera irresponsable.

“Ya se logró esta resolución que la verdad estábamos esperando y que yo creo que trae beneficios para todos. Los señores todo este tiempo han estado comentando muchas cosas hasta cierto punto, nosotros pensamos de manera irresponsable”, afirma.

Asimismo, se tiene que, utilizar el nombre de una manera irresponsable puede generar una sanción que va desde los 500 mil pesos, hasta los 4 millones de pesos e incluso pueden pedir 40% de las ganancias obtenidas.

“Constituye a una infracción en materia de comercio, son sanciones bastante altas las que impone la autoridad, tanto para la agrupación que cualquier nombre similar a La Sonora Santanera, como pudiera ser también cualquier empresario, productor o establecimiento que utilizara y anunciara que se va a prestar ahí La Sonora Santanera”, explicó.

Por otro lado, Navarrete aseguró que habían hablado con Claudio Yarto (cantante de Timbiriche) para que este tratara de explicarle a Rubín, aunque tampoco resultó como se esperaba, pues la otra Sonora Santanera terminó presentándose en el festival.

“Me hizo una llamada este compañero del medio que está al frente de este proyecto (Erik Rubín) y yo le hice ver que la verdad no era nada personal en contra de él, incluso le dijimos: ‘Por qué no lo checas bien, debes entender que hay una situación que los señores traen de una manera muy irresponsable’ y aun así realizaron su evento y las consecuencias están ahorita. No solamente demandaron a él (Erik Rubín), también demandaron a su esposa (Andrea Legarreta) que es muy conocida, a su hija también. No estamos autorizados a dar nombres, pero ellos saben a quién nos referimos y en cuanto estén las demandas, porque sí son demandas muy fuertes, son millonarias”.