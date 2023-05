Ed Sheeran obtiene una nueva victoria legal por caso de plagio en su tema ‘Thinking Out Loud’

A pesar de pasar por amargos episodios frente a una corte, el cantante británico, Ed Sheeran, obtiene una nueva victoria legal por un caso de plagio al que se le acusó a su canción ‘Thinking Out Loud’.

El resultado de los dos juicios a los que acudió anteriormente, le ha permitido salir victorioso del tercer juicio. Esto se debe a que un juez de la corte federal de Manhattan ha desestimado la denuncia que se le había interpuesto a Ed Sheeran por un supuesto plagio de Let’s get it on.

La sentencia señala lo siguiente:

Es una realidad incuestionable que la progresión de acordes y el ritmo armónico en Let’s Get It On son tan comunes, por separado y en combinación, que para proteger su combinación le daría a Let’s Get It On un monopolio inadmisible sobre un musical básico.

Múltiples compositores han combinado los dos elementos comunes de la misma manera durante años. Si su combinación estuviera protegida y no estuviera disponible gratuitamente para los compositores, el objetivo de la ley de derechos de autor (…) se vería frustrado.

Detalles de la demanda

El caso, que estaba abierto desde el año 2017, señalaba que el cantante, de 32 años, usó los mismos patrones rítmicos del tema lanzado en 1973.

Una presentación en vivo era la principal prueba que tenían los demandantes sobre Sheeran, al aparecer el británico haciendo un popurri entre ‘Let’s Get It On’ y ‘Thinking Out Loud’.

Para el abogado de los demandantes, el pupurri era una prueba del plagio de Ed Sheeran; para la defensa, simplemente fue una coincidencia entre la tonalidad, estructura y acordes de las canciones.

Sobre el pupurri, el cantante dijo que acostumbra a hacer eso con sus canciones cuando comparten acordes o tonalidades similares con otras. Eso fue lo que ocurrió ese día.