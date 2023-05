Paulina Rubio se conmueve hablando de su madre durante una entrevista en España

A pocos días de que se cumpla un año del fallecimiento de Susana Dosamantes, actriz y madre de Paulina Rubio, el tema sigue siendo sensible para la artista mexicana.

En una reciente entrevista que tuvo Rubio en España, la cantante fue sorprendida en pleno programa de televisión con proyecciones suyas y de su mamá.

“Ella es, ella sigue… Yo todavía no hablo de mi mamá en pasado porque siempre va a vivir en mí, y tú dices que ya mañana cumple un año, pero ha sido todavía muy rápido y siempre la voy a nombrar en presente porque vive en mí, y así va a ser y así quiero que sea…”, dijo la intérprete ante las cámaras, un tanto con la voz entrecortada.

El momento fue interpretado por muchos usuarios en redes sociales como incómodo, debido a que la cantante no tenía intenciones de hablar de su vida privada, solo pensaba hablar de su nuevo tema promocional, ‘No es mi culpa’. Sin embargo, con profesionalismo decidió llevar adelante la entrevista.

“Me ha causado mucha emoción, estoy muy sensible. Yo siento, me lo has puesto para que sienta, pero tienes que entender que yo soy una niña que se ha dado al público toda la vida y entonces esta emoción, pues lo agradezco, pero sigo sintiendo que soy fuerte y que Susana vive en mí, entonces gracias…”, dijo la estrella.

Gira de medios en España

Como parte de su gira de medios, la mexicana también pasó por el programa Showriano, donde vivió otro momento incómodo, tras un comentario ‘inocente’ de la presentadora, Eva Soriano.

“Yo en mi casa ya tengo un trocito de España”, dijo la cantante para referirse a su hijo, Andrea Nicolás, que tiene nacionalidad española. Sin embargo, Soriano no entendió el comentario y dijo “Pensaba que te llevabas una piedra del Teide”. A lo que la intérprete de ‘Ni una sola palabra’, respondió “¡Ay, qué mala! Límpiame el culo, si puedes. Que me limpies el culo si puedes”.

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) May 17, 2023

Soriano, sin entender la situación, dijo “¿Qué expresión es ‘límpiame el culo’? No se la había oído a nadie, pero me encanta. Escúchame, ¿tú vas a la gente y le dices ‘límpiame el culo?”, le cuestionó Soriano. “¿Me estás tomando en serio o me estás tomando de...?”, zanjó Paulina Rubio en un momento que fue especialmente incómodo.

El contexto de la vergonzosa situación son las imágenes del pasado donde la cantante fue capturada haciendo sus necesidades a las orillas de una playa.