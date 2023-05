‘Importa’, la antesala de Belén Cuturi en la CDMX

Con la cotidianidad de un viernes cualquiera, Belén Cuturi nos recibió en su hogar, que gracias a la tecnología pudimos visitar a través de la plataforma de zoom para hablar sobre su más reciente disco y su concierto de presentación en la CDMX.

La cantautora uruguaya, que reside desde hace unos años en la Ciudad de México, estará presentando el próximo 9 de junio su tercer disco títulado ‘Importado’ en el foro ‘Bajo Circuito’. Con la expectativa que los nervios y ansiedad generan ante un escenario tan importante en esta ciudad, Belén platicó con Publimetro sobre todo lo que conlleva vivir en una sociedad que siempre va a las prisas.

¿Cuéntanos un poco sobre este tercer disco y qué esperamos para esta entrega?

El disco se estrenó en noviembre del 2022, hace unos poquitos meses, lo vamos a presentar ahora oficialmente por primera vez en vivo. De hecho hay algunas canciones nunca la he tocado en vivo en mi vida. Ahora el 9 de junio en Bajo Circuito en la Ciudad de México las tocaré con fullband, así banda completa. Me voy a juntar con el tecladista para empezar a repartir, así como ver como rola por rola y empezar a diseñar el show. Estoy muy entusiasmada. También estoy terminando de confirmar, quién va a abrir el show, las invitadas de esa noche, así que recién recién confirmamos que va a abrir Lulú Bulos, que es mexicana y su proyecto es súper hermoso, así que en poquito tiempo ya lo vamos a compartir en redes, pero tienes la primicia.

Ahora que te presentas en el foro Bajo Circuito, ¿cómo te ha recibido el mercado mexicano a ti como uruguaya? ¿Qué significa el hecho de dar este concierto en un foro que empieza a volverse histórico y presentar tu tercer disco?

Muchas gracias por hacerme entrar en conciencia de lo que significa porque empecé tocando en el Foro ‘El Tejedor’ hice dos foros desde que llegué a México y fueron hermosos. Así tengo los mejores recuerdos de esos dos show, que fue uno con banda completa y otro fue a dúo, con guitarra, el público fue súper receptivo. Muy, muy cálido siempre ,súper respetuoso y curioso de como nuevos proyectos -que eso también lo agradezco mucho aquí en México- siento que hay mucho respeto y mucha como curiosidad y apertura a los proyectos nuevos que llegan de afuera y como que siempre hay una cálida bienvenida, eso se siente y se agradece mucho.

Sin dudas es el foro -refiriéndose al Foro ‘Bajo Circuito’- más grande en donde me voy a presentar, así con banda completa y hacer la presentación de mi tercer disco... que también me llevo mucho tiempo, me llevo muchos años, incluso en el medio de la pandemia. Me fui a Puerto Rico a grabar cuando Eduardo Cabra, fui a Brasil a grabar con Tom Brandy León, que es el otro productor. Grabé parte en Uruguay, parte aquí en México, fueron muchos años de trabajo y siento que finalmente -así como la fresa del pastel- el hecho de que sea como un trabajo muy extenso, incluso, desde cuando lo presenta cuando lo publicas oficialmente, no y que llega la presentación, o sea, no es como que haya pasado como 20 siglos, pero pasó como un tiempo y en esta sociedad que va muy acelerada, vamos rápido.

¿Cómo manejas la calma dentro de un mundo tan movido, tan activo siempre en la música? Sobre todo, cuando llevas seis meses esperando esta presentación oficial de tu disco

Es un gran desafío y justo como dices tú es ‘lanzas un un sencillo y ya están ahí: “¿cuándo el próximo?”; lanzas otro y vuelven a preguntar: “¿cuándo el próximo?, ¿cuándo lanzas un disco?’. Yo, de verdad soy muy clavada, siento que, primero, es muy importante respetar los tiempos de cada quien, si alguien quiere sacar una rola por semana y eso es un tiempo natural y así nace, está perfecto. No tengo nada en contra de eso y cada quien está increíble que sienta como su ritmo y tenga la libertad de moverse al ritmo en el que se sienta cómodo.

En mi caso no, en mi caso estoy como más de ir en balsa, me gusta como darle tiempo a los procesos, no acelerar las cosas porque incluso teniendo en cuenta que soy un proyecto independiente y no tengo esa presión en este momento de un sello o tiempos de terceros que son básicamente los tiempos que me pongo y que trabajamos con mi equipo también, en el que nos sintamos como agusto y porque siento que también si disfrutando, el público también lo va a recibir así; a que si estoy como en una presión y lanzando rolas como por el hecho de llenar espacios, siento que el público también lo percibe, es algo bastante transparente.