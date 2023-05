Margarita Portillo le responde a Roberto Palazuelos con un vídeo inédito de Andrés García

Desde la muerte de Andrés García, Roberto Palazuelos se ha expresado en varias oportunidades en contra de Margarita Portillo, viuda del actor, tachándola de interesada, además de que la culpa por alejarlo de sus hijos y amistades.

Pero como el ‘Diamante Negro’ también se había expresado de ese modo cuando el primer actor seguía con vida, y previendo que seguiría con los ataques hacía su esposa, decidió dejarle un mensaje en vídeo.

Por su parte, Margarita Portillo aseguró que intentó mantenerse al margen de toda esta polémica para poder vivir su duelo tranquila, pero como Roberto Palazuelos sigue “difamándola”, decidió compartir el vídeo que realizó Andrés García poco antes de morir.

“El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho”, escribió Margarita Portillo en la publicación.

Luego de que Roberto Palazuelos asegurara que Andrés García quiso matar a su hijastro, Margarita Portillo le voltea la tortilla al Diamante Negro con un as bajo la manga.

En el vídeo, el primer actor agradeció a los medios por el buen trato que han tenido con él durante muchos años, y les pidió que ignoraran las palabras de su amigo Roberto Palazuelos relacionadas con él y su esposa.

“Beto, no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil. No tiene por qué hablar de mi mujer en público. Si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público, búscate un escritor que lo escriba. Olvídate del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer”, dice Andrés García en el vídeo.

Por medio de la cuenta Andrés Garcia Tv , Margarita Portillo le contesta a Roberto Palazuelos ,a raiz de las últimas declaraciones que ha hecho el actor , con un mensaje con su postura y un video inédito que dejó el actor para momentos como este.

Asimismo, Margarita Portillo aclaró que este vídeo lo grabó a petición de su fallecido esposo, no porque se lo hubiera pedido, ya que él esperaba este tipo de acciones por parte del ‘Diamante negro’ como de todos aquellos que lo ignoraron durante años mientras estaba enfermo.

Esta publicación fue hecha a través de la cuenta de Instagram de Andrés García, y de acuerdo con los comentarios, muchos seguidores no están contentos que la viuda del actor utilice este perfil para lavar su imagen, pues consideran que debería usarse para rendirle homenaje y nada más.