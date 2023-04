Roberto Palazuelos le lanza advertencia a Margarita Portillo sobre la herencia de Andrés García

Roberto Palazuelos no pudo asistir al funeral de Andrés García porque no se encontraba en México, y en su arribo al país fue recibido por varios medios, con quienes habló sobre la herencia que habría dejado el actor, y aprovechó para lanzarle una advertencia a Margarita Portillo.

El ‘Diamante Negro’ dijo que se había enterado de que la esposa de su amigo, se habría quedado con todo, y que a los hijos del fallecido actor no les habría tocado nada.

No obstante, Roberto Palazuelos dejó en claro que, si los hijos de Andrés García no querían impugnar la última voluntad de su padre, él tampoco haría nada al respecto, aunque cuente con la potestad legal para hacerlo.

El actor y conductor expresó que, cuando aun se llevaba bien con Andrés García, le advirtió que no se casara con Margarita Portillo, ya que nunca se había divorciado legalmente de Sandy Vale.

También señaló que lo único que esa mujer hizo fue alejarlo de todos sus seres queridos, pues le convenía tenerlo aislado. Explicó que como don Andrés lo nombró albacea de su último testamento, cuando estaba plenamente consciente de sus acciones, tendría “personalidad jurídica” para impugnar el que hizo con Margarita Portillo, mientras estaba medicado.

“Toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho facto de la familia, si no firman los hijos, la sesión es inválida y podemos meter un amparo y podemos tumbarla, porque a lo mejor este testamento fue con Andrés empastillado, no estaba muy bien de sus facultades mentales”, explicó Roberto Palazuelos.

Además, le advirtió a Margarita Portillo que si osaba a quitarle el apartamento que le dejó Andrés García a Sandy Vale, entonces sí se las vería con él, “No vaya Margarita también a quitarle eso a Sandy, porque entonces sí me va a conocer. Existen unas sesiones que hizo en vida de sus predios ejidales en Pie de la Cuesta, pero Margarita tiene que tener cuidado de no quererse pasar con Sandy, porque entonces si me le voy a ir encima”.