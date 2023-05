Alex Montiel y Javier Ibarreche responden a las críticas sobre el doblaje de “Spider-Man: A través del Spiderverso”

Sony Pictures anunció a las personas que prestaron sus voces al doblaje latinoamericano de la esperada película animada “Spider-Man: A través del Spiderverso”, y generó cierta polémica.

La controversia se debió a que el cast estaba conformado por “star-talent”, es decir, personas famosas que no se dedican profesionalmente al mundo del doblaje.

Conoce la Sociedad Arácnida en #SpiderMan: A Través del #SpiderVerso a partir del 1 de junio, solo en cines. pic.twitter.com/bK4bLTeQ1F — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) May 21, 2023

De hecho, varios actores de doblaje reconocidos también se han quejado de ello, pues últimamente la industria le ha dado más importancia a la fama y al número de seguidores, que al talento y trayectoria de muchos profesionales.

También te puede interesar:

‘Spiderman: A través del Spider-Verse’ genera críticas por doblaje

La brutal referencia al MCU que aparece en el tráiler de Spiderman: Across the Spider-Verse

Spiderman Across the Spider-Verse: con este brutal adelanto anunciaron el último tráiler antes del estreno de la película

Alex Montiel y Javier Ibarreche se expresan contra sus detractores

Alex Montiel, Javier Ibarreche, Emilio Treviño, Alex Parker, Gris Verduzco, Andrés Navy y Juan Guarnizo, son algunos de los influencers que realizaron el doblaje de “Spider-Man: A través del Spiderverso”.

Ante las críticas que ha recibido Sony Pictures por no incluir a los reconocidos profesionales del doblaje en este proyecto tan importante, anunció que la película también estaría disponible en su idioma original.

Para Alex Montiel las críticas hacia su trabajo no son nuevas, por lo que está acostumbrado: “Las críticas hacia mi experiencia siguen siendo las mismas, no importa cuántos años de carrera tengas, no importa cuántas preparaciones tengas, no importa lo que cantes y expreses públicamente”.

Además, agregó que se divirtió realizando el doblaje de Buitre Medieval en “Spider-Man: A través del Spiderverso”, y se encuentra ansioso de que escuchen el trabajo que hizo.

Por su parte, Javier Ibarreche expresó que en parte entendía el enojo de algunos profesionales del doblaje, sin embargo, pidió que esperarán a ver el trabajo que realizaron antes de juzgarlo.

Asimismo, resaltó que esto representaba una gran oportunidad a más personas de entrar en el mundo del doblaje, algo sumamente difícil de lograr, y recordó que Eugenio Derbez, alguien famoso que no había hecho doblaje antes, terminó robándose el show con su trabajo en la franquicia de Shrek, prestándole la voz a Burro.