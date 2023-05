A punto de cumplir 18 años de trayectoria, la agrupación mexicana Camila está de regreso con su alineación original; Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, sorprendieron a sus fans con nueva música y las primeras fechas de su próximo tour.

Camila está listo para empezar de nuevo con nueva música y tour por toda la República. / Foto: Cortesía

Tras 10 años de que Samo abandonara el grupo, compartió que está muy emocionado de regresar con Mario y Pablo, “La vida nos pone en el tiempo y el lugar perfecto, y ahora es el momento. Los tiempos son perfectos, han sido varios años para que este reencuentro se diera, era importante tener esa complicidad de nuevo y estamos muy felices de que esté sucediendo ahora”, expresó en conferencia de prensa.

A la par, señalaron que el tiempo que no estuvieron juntos, les dio las armas necesarias para disfrutar de la música en solitario, hacer colaboraciones y hoy se sienten contentos de compartir esos 10 años de aprendizaje ya que están más fuertes que nunca, “Con tres corazones apasionados en un escenario, se hace un incendio”, dijo Samo.

“En 10 años los tres hemos crecido como personas y hemos madurado y nos dimos cuenta de lo mucho que extrañábamos esa magia que teníamos los tres, y llegó este momento, con mucho humildad, agradecimiento y muchas ganas, nos dimos a la tarea de hacer música juntos”, comentó Pablo Hurtado. Asimismo, agregaron que han llegado hasta dónde están por sus canciones, no por ellos. “Seguimos confesándonos en cada hoja en blanco, nunca hemos hecho música por dinero, siempre lo hemos hecho por amor”, reveló Mario al ser cuestionado sobre el proceso creativo de la agrupación.

Mario Domm señaló que en esta nueva etapa, también se estrenará un nuevo álbum, el cual llegará a finales de año o a principios de 2024, al igual que una nueva gira, con nuevas ciudades que serán anunciadas en las próximas semanas, “Es un momento bonito, genuino y de mucho amor entre los tres”, dijo.

Con respecto a sus próximos conciertos mencionaron que se trata de disfrutarse y disfrutar al público aunque no descartan la idea de tener algún invitado sorpresa en una de las fechas, “Estamos viviendo un momento muy bonito y es un trabajo de todos los días de tener ese balance y disfrutar de este viaje que puede ser muy largo o muy corto, no sabemos, nos sentimos bien y nos cuidamos, eso es lo importante”, comentó Samo. Agregaron que aún no saben que canciones cantarán en los conciertos pero esperan que sea un balance entre la nostalgia y las canciones nuevas.

Próximos conciertos en México:

14 octubre - Guadalajara (Auditorio Telmex)

15 octubre - Ciudad de México (Auditorio Nacional)

1 diciembre - Monterrey (Arena Monterrey)