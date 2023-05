Kuno Becker comparte que, de no ser por su perrita, habría muerto por su adicción a las drogas

Hace poco, Kuno Becker decidió compartir con el mundo una iniciativa para ayudar a los perros en situación de calle y que se originó gracias al apoyo que le brindó su perrita Martina durante su proceso de rehabilitación a las drogas.

El actor confesó que hace unos años, su adicción a las drogas era tan fuerte, que llegó a un punto que ya no le quedaban casi fuerzas y necesitaba sostenerse de una silla para poder levantarse de la cama.

“Fue una enfermedad bastante grave que tuve, llegué al punto en el que no me podía levantar de la cama por tanta debilidad y literalmente tenía una silla al lado para sostenerme y poderme levantar e ir al baño”, relató Kuno Becker.

También te puede interesar:

Natalia Téllez confiesa cuál fue el peor invitado de ‘Netas Divinas’

¡Nuevo romance! Kuno Becker y Karely Ruiz se envían comentarios amorosos en TikTok

Kuno Becker quiere plasmar en un proyecto las historias más ocultas de María Félix

Kuno Becker afirma que su perrita Martina le volvió a dar sentido a su vida

“Me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir”, dijo Kuno Becker en su vídeo, y aseguró que en ese momento decidió ingresar en un centro de rehabilitación.

Sin embargo, rehabilitarse nunca es sencillo, por eso agradece el apoyo incondicional que recibió de su perrita, Martina, quien, según sus declaraciones, le volvió a dar sentido a su vida.

“Hubo un apoyo que me hizo volver a tener esperanza muy fuerte, hubo un ser increíble que cada instante me apoyó que es mi perrita Martina y cuando ella se me acercaba y me lamía la mano, cada vez que se me subía en el pecho, pues la verdad es que me hacía sentir que la vida tal vez si tenía sentido”, compartió Kuno Becker.

Entonces, como una forma de devolverle ese favor a su perrita, y en su necesidad de querer ayudar a más animales, anunció la tienda online Pet51, cuyas ganancias serán destinadas a ayudar a los perros en situación de calle.