“El Silencio”: Final explicado de la intrigante serie de Netflix

“El Silencio” es una serie de Netflix que se estrenó hace poco y trata sobre una psiquiatra llamada Ana Dussuel y de su creciente interés por un chico que asesinó a sus padres.

Sergio es el nombre de este muchacho, que salió en libertad condicional, e intenta ponerse en contacto con su hermana Noa, la única persona en la vida de la que se ha preocupado.

Al investigar su paradero, descubre que ella fue adoptada por Ana, quedando demostrado que la obsesión de la psiquiatra por el joven empezó desde que se dio a conocer su detención.

¿Quién terminó cayendo por el balcón en “El Silencio”?

Al final de la serie se da a entender que alguien cae del balcón y las únicas dos opciones son Sergio y Ana, así que analizaremos cualquiera de estas posibilidades.

Tras obsesionarse con el joven, Ana comienza a espiarlo en secreto con la excusa de comprobar si no le hará daño a su hija adoptiva. Pues no entiende cómo ese chico que no habla llegó a convertirse en alguien tan violento capaz de asesinar a sus propios padres.

Ana se siente identificada con Sergio y cree que es inocente. Sin embargo, poco a poco se va demostrando que siempre había sido alguien violento y que su madre, también psiquiatra, lo mantenía medicado.

Sergio veía a sus padres como una amenaza, de hecho, la única persona que le importaba en su familia, era su hermana Noa, quien ya no quiere saber nada de él.

En vista de que ambos se quedaron sin nadie más, deciden vivir juntos. Y existe la posibilidad de que Sergio haya recreado el asesinato de sus padres con Ana, porque cree que es igual a su madre.

Por su parte, Ana puede que haya visto que Sergio no era tan inocente como pensaba y por lo que considera que única forma de evitar que vuelva a matar, es asesinándolo, y en vista de que su matrimonio acabó por su obsesión con el joven y su hija tampoco quiere saber nada de ella, no le importa acabar encarcelada si con eso le pone fin a Sergio.