‘The Weeknd’ reveló que se le olvidó cantar después de protagonizar ‘The Idol’

Como parte de la promoción de la serie, The Idol, Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del cantante ‘The Weeknd’ reveló que está atravesando por una etapa importante de su carrera artística.

El cantante hace su debut como actor en una serie que el mismo formó parte de la producción ejecutiva y del guion, junto con la dirección visual de Sam Levinson.

Para la serie, Tesfaye interpreta a Tedros, un manipulador gurú de la autoayuda y dueño de una discoteca que apoya a una nueva estrella del pop con grandes problemas.

El papel del canadiense es de una persona que no sabe cantar, por eso, en su empeño por desarrollar un buen trabajo, el artista explicó que olvidó desarrollar melodías vocales.

“Fue difícil pasar de una cabeza a otra”, dijo. “Luego, después del concierto, perdí la voz. Ninguna voz salió en absoluto. Eso nunca había sucedido antes”, reveló a propósito del episodio del año pasado donde perdió la voz y tuvo que cancelar conciertos.

“Mi teoría es que olvidé cómo cantar porque estaba interpretando a Tedros, un personaje que no sabe cantar. Puede que esté profundizando demasiado en esto, pero fue aterrador. Como The Weeknd, nunca me he saltado un concierto”, agregó en la entrevista que le hizo W Magazine.

“He actuado con gripe. Moriré en ese escenario. Pero había algo muy complicado en mi mente en ese momento”, concluyó.

Polémica detrás de The Idol

La serie estrenada recientemente en Cannes, recibió una ovación de cinco minutos por parte de los asistentes de la sala, pero en paralelo las críticas que se han publicado en medios especializados han dado mucho que desear sobre esta producción que estrenará HBO el 4 de junio.

Las distintas columnas la describen como una serie llena de desnudos, de atuendos provocadores, y excesivo erotismo que sobrepasa la línea a lo pornográfico y vulgar.

Mientras tantos sus realizadores, es decir, el director Sam Levinson y los protagonistas Lily-Rose Depp y The Weeknd, abogan diciendo que se trata de una fría crítica de la forma en que se manipula a las grandes estrellas y del peso que representar salvaguardar una imagen impuesta. Para Lily-Rose, la frivolidad de su personaje es una forma de mostrar el vacío emocional del que es víctima.