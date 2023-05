Las primeras críticas a la serie “The Idol” en Cannes son nefastas, aseguran que se excede con el erotismo

El estreno de The Idol se espera que sea para este año en HBO. (HBO)

La serie de HBO, “The Idol”, sigue generando malos comentarios, anteriormente fue debido al despido de la directora, Amy Seimetz, porque supuestamente The Weeknd, quien ahora quiere darse a conocer con su nombre de pila, Abel Tesfaye, no le gustó cómo estaba planteado su personaje.

Eso generó muchas críticas negativas porque supuestamente este proyecto era para presentar cómo la sociedad veía y menospreciaba a las artistas femeninas, y decidieron hacer lo mismo con la directora, perdiendo además 75 millones de dólares por las partes que tuvieron que ser regrabadas.

El director de “Euphoria”, Sam Levinson, retomó este proyecto e impregnó a “The Idol” con una sobrecarga erótica que se puede apreciar en su serie estrella, lo que no gustó nada en Cannes.

“The Idol” fue comparada con “50 sombras de Gray” y una película porno

Para empezar, el estreno en Cannes de “The Idol” fue sumamente tenso porque los fotógrafos y el público solo gritaban el nombre de Jennie, integrante de BLACKPINK, que hace su debut actoral en la serie, y se pudo ver cómo el resto del elenco, incluyendo a los protagonistas Abel Tesfaye y Lily Rose Depp, se molestaron por ello.

Sin embargo, lo peor no sería eso, pues las esperadas críticas no fueron nada alentadoras para la serie, ya que fue comparada con las películas eróticas de “50 sombras de Gray” y hasta con una película pornográfica.

“‘The Idol’ o ‘50 sombras de Tesfaye: Una odisea en Pornhub’ protagonizada por las areolas de Lily Rose Depp y la grasienta coleta de rata de The Weeknd. Me encanta que esto ayude a lanzar el cambio de marca de HBO, ¡debería estar justo al lado de House Hunters!”, señaló Kyle Buchanan, crítico del New York Times.

Además, en el portal Rotten Tomatoes se estrenó con una puntuación del 9% de aprobación por parte de la crítica, lo que fue sumamente devastador. La mayoría de la crítica coincide que la actuación de Lily Rose Depp estuvo fantástica, pero resultaba cutre lo mucho que se explotó su erotismo en la serie para generar impacto, que además no contribuía en nada a la trama.