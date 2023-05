Tras su ruptura con Lupillo Rivera, Giselle Soto se pronuncia por primera vez sobre los rumores de infidelidad

Hace un par de semanas, Lupillo Rivera confirmó que se había separado de Giselle Soto y le pidió a los medios e influencers que dejaran de especular y hablar mal de ella, pues ellos ya tenían problemas desde noviembre del año pasado.

“En enero en mi cumple nos fuimos a Loreto y ahí nos dimos cuenta, sabíamos que ya la relación estaba afectada y los dos teníamos derecho de hacer lo que quisiéramos. Ella tenía la libertad de ir y salir a donde ella quisiera ir, y estábamos viviendo bajo el mismo techo, separados. Son cosas de la vida”, detalló el cantante en una reciente entrevista junto a su exnovia.

Giselle Soto finalmente rompió el silencio sobre su ruptura y habló en el programa “Despierta América” sobre por qué decidieron cortar su relación después de 3 años juntos.

Giselle Soto concuerda con las declaraciones de Lupillo Rivera sobre tu ruptura

Giselle Soto negó rotundamente que le hubiera sido infiel a Lupillo Rivera con el boxeador Fernando Vargas Jr. “Yo soy una mujer decente, me he entregado a él y yo no haría una cosa así para echar a perder una relación tan bonita”.

También confesó que la separación ha sido muy dolorosa para ella, pero ha contado con el apoyo de su familia y se ha enfocado mucho en su trabajo, y en estar sola, haciendo cosas que le llenaban.

📺 #Chismorreo | Lupillo Rivera y Giselle Soto hablan por primera vez de su inesperada separación, ¿será que hubo infidelidad? pic.twitter.com/PCSAwbFom7 — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 24, 2023

“No creo que hay una razón específica por la cual nos decidimos dejar. Simplemente yo siento que pasaron muchas cosas y el cargo se sentía muy pesado. Decidimos: ‘Yo te amo, tú me amas, y si tu felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo, creo que es lo mejor que podemos hacer’. Quizás nos vean juntos de vez en cuando porque murió la relación, pero creo que al amor sigue” detalló Giselle Soto.