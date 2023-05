Aracely Arámbula le responde a Lucía Miranda y sostiene que Luis Miguel no ve a sus hijos

Hace unos días, Lucía Miranda dijo que tenía conocimiento de que Luis Miguel sí veía a sus hijos de vez en cuando, lo que desmentiría las declaraciones hechas por Aracely Arámbula, quien ha asegurado que el cantante cortó lazos por completo con ellos.

“Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir”, dijo la viuda del exmánager del ‘Sol de México’ en el programa “De primera mano”.

‘Sé que #LuisMiguel ve a sus hijos de vez en cuando’ EN VIVO Viuda de exmánager de #LuisMiguel, #LucíaMiranda asegura que el cantante mantiene contacto con sus hijos #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/68PSDGF5ob — De Primera Mano (@deprimeramano) May 23, 2023

Noticia que no pasó desapercibida para Aracely Arámbula y a través de sus redes sociales decidió responderle a Lucía Miranda, y reafirmar sus declaraciones anteriores sobre Luis Miguel.

Aracely Arámbula reafirma sus declaraciones anteriores: Luis Miguel no está en contacto con sus hijos

Aracely Arámbula y Luis Miguel se separaron en 2009 luego de haber tenido 2 hijos juntos, y desde entonces, el cantante no ha sido visto con ellos en algún momento.

A principios de este año, se supo que ‘La Chule’ demandaría al padre de sus hijos porque desde hace años que no le pasaba nada para su manutención, además expuso que el intérprete de “La Bikina” ya no mantiene contacto alguno con ellos.

Así que, apenas supo de la entrevista de Lucía Miranda y lo que dijo sobre Luis Miguel y sus hijos, no tardó en enviar un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

“¡Increíble la poca vergüenza que tienen para MENTIR! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, fue lo que escribió Aracely Arámbula sobre una captura de pantalla con la noticia sobre las declaraciones de la viuda del exmánager de Luis Miguel.