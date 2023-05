Yahir comparte que casi se ahoga en el mar por intentar recuperar un reloj

Hace poco, Yahir compartió ante las cámaras de “Ventaneado” que casi llegó a perder la vida por un reloj que se le había caído al mar e intentó recuperarlo de noche y sin ayuda de nadie.

El exacadémico relató que se encontraba disfrutando de la playa en su natal Sonora, cuando se percató que el reloj que traía se le había caído e intentó recuperarlo en la noche, con un equipo de buceo.

Sin embargó, lo que Yahir no esperaba era que en la zona de muelle donde se le había caído el reloj, llegara un barco que le impidiera volver a subir a la superficie. El cantante confesó que los 20 minutos que estuvo bajo el mar le parecieron eternos, pero intentó mantener la calma.

Los amigos de Yahir pudieron encontrar su reloj

“Me metí a bucear de noche y me topé un barco, no podía salir, era un barco muy grande, me metí de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó y no podía salir, estaba en los muelles y buscaba escapes y no podía, tenía que mantener la calma”, relató Yahir a las cámaras de “Ventaneado”.

El también actor y conductor aseguró que se las vio muy duras en ese momento, pero finalmente pudo salir ileso. Esa misma noche no le comentó nada a sus amistades, aunque al día siguiente sí les contó a todos lo que le había pasado.

Entonces, sus amigos buzos se propusieron a encontrar su reloj y afortunadamente lo pudieron recuperar. Por lo que la situación quedó en una anécdota un poco traumática.

Actualmente, Yahir se encuentra trabajando en varios proyectos musicales como las obras de “Vaselina” y “Mentiras”, además de los ‘90′s Pop Tour’ y el ‘Cumbia Machin Tour’.