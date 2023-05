Fue el 29 de abril de 2005, cuando la actriz, presentadora de TV y cantante Mariana Levy, perdió la vida a los 39 años de edad a causa de un infarto derivado de un asalto mientras se dirigía a un parque de diversiones junto a toda su familia.

Talina Fernández llora al recordar a su hija Mariana Levy durante las más reciente emisión del programa MasterChef Celebrity 2022. / Foto: TV Azteca

La conductora de televisión fue abordada por varios sujetos armados quienes planeaban un asalto en su contra, lo que derivó en que Mariana Levy se desmayara y a los pocos segundos sufriera un paro cardíaco que le costaría la vida.

Ariel López Padilla y Mariana Levy. / Foto: Especial

Mariana Levy tuvo tres hijos en total, la primera, María López Levy producto de su matrimonio con el actor Ariel López Padilla y dos hijos más, Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy, con el también actor José María Fernández “El Pirru”.

Mariana Levy y José María Fernández. / Foto: Especial

Talina Fernández habla del pleito de sus nietos por la herencia de Mariana Levy

Sin embargo, a 18 años de su muerte, los bienes que dejó la actriz para sus tres hijos aún siguen siendo muy inciertos, por lo que ya se ha comenzado una disputa en torno a su herencia. Cabe señalar que dicha información fue publicada por la revista TVNotas, debido a que su hijo José Emilio reveló dicha información aunque hay que destacar que Talina Fernández dijo que su nieto se “vende” por dinero.

José Emilio compartió a TVNotas que su media hermana María es la que no les deja cobrar la herencia, “María lo está trabando, ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho. Hace ocho años María cobró el dinero que dejó mi mamá y dice que no nos lo va a dar”, dijo.

Tras esto, su abuela Talina fue abordada por la prensa, quienes la cuestionaron acerca de estas declaraciones, “Yo no sé, en cuestiones de la herencia, nada más hace 18 años que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, no te sabría decir pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia. Ha sido un largo camino y yo de leyes no sé nada. Pregúntales a ellos, me afecta porque mis nietos atraviesan por momentos difíciles por falta de dinero, entonces yo quisiera que esto ya se solucionara”, dijo Talina Fernández para el canal de YouTube de Eden Dorantes.