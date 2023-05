Kany García aplaude la valentía de Alejandro Sanz; anuncia gira por México

Kany García aparece en la pantalla para iniciar la charla vía zoom. Ella se encuentra en Miami, pero decidió compartir algunas novedades que la emocionan y que pone a México, como su actual protagonista en su carrera musical. La cantautora puertorriqueña, de 40 años, está lista para lo que será la gira más larga hecha en tierra mexicana.

Kany García. (Foto: Cortesía Sony Music.)

“México es y será la raíz de mi proyecto donde todo comenzó, porque el primer álbum fue hecho completamente en México; además, mi primer número uno fue en México y es como regresar a casa. La familia cada vez se hace más grande, ahora sumamos más fechas, que se vuelven lazos y deudas llenas de gratitud. La gira es diferente en cada país, se adaptan las canciones y los discursos. Podría pensar en mariachis para México y tener artistas invitados con los que he colaborado como Carlos Rivera, Reik, Christian Nodal, entre otros”, señaló la cantautora.

Kany García cambió su manera de compartir discos: antes lanzaba álbum completo, ahora prefiere entregar sencillos para cerrar con la salida del disco.

“Estoy dando tiempo para lanzar uno o dos álbumes. Voy a la mitad de repertorio de escribir, ahora decidí lanzar sencillo por sencillo. Estoy bien loca a nivel musical, porque uno se deja llevar por lo que está pasando en la industria. Hace rato que no escribo canciones de desamor, aunque pareciera que era una música que se me daba en mis comienzos, pero me alejé un poco de ella. En su momento, sentí la necesidad de hacer canciones felices, que hablaran de autoestima y relaciones saludables. Todo cambió y regreso con Fuera de servicio a ritmo de regional mexicano (risas)”.

“Todo lo que tiene que ver con México y un corazón dolido tiene una musicalidad para presentarlo tan bien en las canciones, como es Fuera de servicio” — Kany García

La intérprete reconoció que ha encontrado en el regional mexicano, una manera única de expresar sentimientos.

“México, en su música que yo atesoro profundamente, todo lo que tiene que ver con un corazón dolido tiene una musicalidad para presentarlo tan bien, que por eso me sabía mucho a México para vestir esta canción (Fuera de servicio). Debo decir que es un género que me ha cautivado siempre y trato de hacer mi propia versión con un gran respeto”, puntualizó.

Aplaude valentía de Alejandro Sanz

Durante los últimos meses, algunos cantantes han expuesto su vulnerabilidad y depresión en redes sociales, como lo hizo Alejandro Sanz.

“Nosotros y nosotras tenemos esta cosa de vernos fuertes, de vernos emocional y psicológicamente bien para las giras, entrevistas, canciones y álbumes, pero es muy complicado porque uno tiene que digerir tantas cosas a la misma vez, desde los momentos anímicos, personales y cuando te subes al escenario debes estar al 100 para la gente. Y ese respeto hace que uno diga -en su momento- parar o hacer este tipo de anuncios, como el de Alejandro (Sanz) o buscar ayuda. No he sentido todavía la necesidad de contar algo públicamente, probablemente me pase, pero no me ha pasado. Si me ha sucedido el tener que llamar a mi psicóloga para pedir ayuda”, explicó la cantautora.

Y añadió, “a veces al público le cuesta entenderlo, porque creen que la vida de un artista es fascinante, pero no lo es. Aplaudo a artistas como Alejandro, a quien quiero, respeto y llamo amigo. Aplaudo la valentía para escribir eso, a sabiendas que automáticamente va a estar en la boca y pensamiento de muchos personas. También, aguantar esa avalancha de comentarios, si hay que tener valentía para hacer eso”.

Kany García, a detalle

7 millones, 709 mil oyentes mensuales en Spotify

Fuera de servicio es la primera canción de lo que será su nuevo álbum, en el que buscará algunas colaboraciones con Carín León y Ángela Aguilar

Regional mexicano. La compositora se deja seducir por la música popular para dedicarle unas coplas al amor y retomar el desamor

Próxima gira en México

22 de octubre: El Foro, Tijuana

24 de octubre: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

26 de octubre: Foro del Lago, León

27 de octubre: Auditorio Telmex, Guadalajara

28 de octubre: Auditorio La Isla, Mérida

29 de octubre: WTC, Veracruz

6 de noviembre: Auditorio Nacional, CDMX

8 de noviembre: Auditorio Metropolitano, Puebla

9 de noviembre: Arena Monterrey, Monterrey

10 de noviembre: Coliseo Centenario, Torreón