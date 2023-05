Natalia Téllez protagoniza discusión con Daniela Magún por romantizar maternidad

En la más reciente entrega del programa “Netas Divinas”, Daniela Magún confesó que tuvo una discusión con Natalia Téllez sobre la maternidad, pues ella sostiene que las mujeres que tienen hijos, pueden tenerlo todo, es decir, trabajo y vida social también.

No obstante, su compañera replicó que esa era una idea romantizada de la maternidad, que muchas mujeres jóvenes ya no se están comprando, porque considera que ser madre limita tu trabajo y viceversa.

“La CEO de Google dijo, ‘tengo familia. Para todos, tú eres el ejemplo de que se puede todo. Sin embargo, hay muchas decisiones de carrera que no tomé y pasos adelante que no di porque escogí a mi familia’”, argumentó Natalia Téllez para hacer entender que no se puede tener todo.

Daniela Magún, por su parte, considera que sí ha hecho un buen trabajo como madre que también trabaja, y no cree que haya perdido nada por trabajar o tener hijos, sin embargo, considera que no lo puedes tener todo al mismo tiempo.

Pensamiento con el que concordó Galilea Montijo, pues ella asegura que tiene suficiente energía para poder hacer varios proyectos laborales, estar con sus hijos o tener tiempo para ella, pero que le faltaban horas.

A lo que Natalia Téllez argumentó que esa era la cuestión, pues como seres humanos tenemos un tiempo muy limitado de vida, y personalmente considera, que las decisiones que ella toma laboralmente, tiene mucho que ver su hija, pues su prioridad es mantenerla muy bien, por lo que entiende que no puedes hacerlo todo.

Pensamiento que comparte, Consuelo Duval, pues siendo ella de la generación anterior, y madre soltera, admitió que sí se siente culpable por haber tenido que trabajar más para mantener a sus hijos y perderse varios momentos con ellos cuando eran pequeños.

Para algunos usuarios, Daniela Magún y Galilea Montijo manejaban conceptos viejos sobre la maternidad, pues sienten que tienen la obligación de poder con todo, dejando de lado muchas cosas.