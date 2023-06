Maldita Vecindad: “las nuevas generaciones están arriesgándose en hacer cosas distintas”

Más de tres décadas uniendo tradición a ritmo de ska, reggae, rock, punk de la mano de letras que continúan siendo y testimonio del diario acontecer citadino, hacen que la Maldita Vecindad tenga un estatus especial en la historia de la música popular mexicana. La agrupación estará de regreso en un escenario tapatío para dar lugar a una celebración de paz y baile.

Roco, Pato y Aldo mantienen la esencia de la agrupación, ahora apuestan por conciertos en lugares cerrados como teatros para conectar con todas las generaciones que los siguen.

“Siempre los conciertos han sido históricos y épicos, no hay ninguno que no recordemos de manera especial como las Fiestas de octubre en Guadalajara, el Zócalo capitalino, Chapultepec. Ahora, el Teatro Diana (Guadalajara) es un lugar muy importante que se presta para hacer algo distinto. Nunca hemos hecho teatro, la última fue el en Teatro Blanquita a finales de los 80, que fue más como los teatros de carpa de antes, así que es la primera vez tocando en teatro y dando paso a este nueva etapa con otra comunicación que conmueve”, explicó Pato.

Banda sonora de muchos mexicanos, Maldita Vecindad, sigue desarrollando sus inquietudes musicales y sumando a nuevas generaciones.

“Somos el soundtrack de una generación que se va renovando, un ciclo que va dando vueltas y nuevas formas de observar y vivir lo que hemos hecho. Somos el soundtrack de muchas generaciones y queremos que sean del dominio público”, agregó.

El músico, compartió que la banda se encuentra muy “atlética” y con una visión hacia el futuro.

“La Maldita aspira a que sus canciones sean del dominio público, que la música siga siendo útil y que cumpla su función como lo decía Carlos Monsiváis: ‘una obra artística permanece vigente en la medida que el público se siga reflejando en ella’. Estamos muy atléticos (risas) y al 100. Nosotros estamos en una etapa, después de la pandemia con tantas pérdidas que hubo en todos los sentidos, donde solo buscamos hacer conciertos de paz y baile, como decimos son conciertos a la vida para darnos abrazos musicales en directo”, señaló.

“La salud de la Maldita es óptima, con mucho entusiasmos y con mucho impulso de seguir adelante. Tenemos muchas cosas que decir, los ensayos siguen siendo muy catárticos, así como si fueran toquínes y todas estas ideas plasmando en canciones y proyectos”. — Pato, de la Maldita Vecindad

Entre fusiones y corridos tumbados

Al preguntarle a Pato, sobre estas nuevas mezclas que se están dando en el regional mexicano, nos dio su opinión sobre el panorama que se vive en México.

“No estoy muy conectado al regional mexicano, obviamente tampoco soy una autoridad, pero lo poco de rebote que oigo si hay cosas, sobre todo en la lírica, que son interesantes. También hay cosas que no compartimos, yo personalmente, nada que ver con la apología de la violencia, homofobia y misoginia, porque la música debe contemplar otro tipo de temas más constructivos y positivos”, explicó el guitarrista.

Añadió, “no debe normalizarse la violencia ni la discriminación”.

Respecto a los corridos tumbados dijo, “hay cosas interesantes, por la forma de componer que retrata mucho la parte cultural de las regiones de México, eso está chido que se siga dando. Las nuevas generaciones están arriesgándose en hacer cosas distintas, como que incluso entre los mismo géneros hay estas visiones contrapuestas, como alguna vez nos paso a nosotros. Iniciamos cuando había una ortodoxia rocanrolera que decía que teníamos que tener este formato, tocar de esta manera, si no, no éramos roqueros. También no éramos un grupo que se parecía a otra formación, hacíamos lo que nos nacía del corazón y con fusiones, algo que en su momento fue criticado, luego se volvió normal. La música va a segur evolucionando pero la apología a cuestiones negativas, no ayudan en nada”.

“Las nuevas generaciones están arriesgándose en hacer cosas distintas, como que incluso entre los mismo géneros hay estas visiones contrapuestas, como alguna vez nos paso a nosotros”. — Pato

