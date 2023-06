Ferka expone nuevamente a Christian Estrada, ¡tiene una deuda con Coppel!

El conflicto entre Ferka y Christian Estrada parece estar lejos de llegar a su fin, pues además de que la actriz asegura que su ex no le pasaba nada de dinero para la manutención del hijo que tuvieron, la dejó con una deuda con Coppel.

Recordemos que el año pasado la pareja se separó en malos términos, luego protagonizaron un altercado donde el modelo se llevó a su hijo sin la autorización de su expareja, lo que llevó a su encarcelamiento durante unas horas y una batalla legal que todavía sigue en pie por la custodia de su hijo Leonel.

El #realityshow mexicano #Inseparables es el Ave de mal Aguero con las parejas de los artistas! Todos los que participan rompen su relación! Ferka y Christian Estrada quien iba a participar en #LCDLF y ex de Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán, ya se separaron #chisme pic.twitter.com/nrN8OWKXFT — Breaking News (@breakingitnews) September 20, 2022

Este año, luego de haberse mantenido alejado de las redes sociales y de los medios, Christian Estrada expuso su interés por volver a ver a su hijo, y hace unas semanas aseguró que no quería la custodia, solo tener la oportunidad de verlo y de formar parte de su vida.

También te puede interesar:

Ferka expone que está teniendo problemas de salud a causa de su situación con Christian Estrada

Christian Estrada habló sobre su hijo y de su relación con Alicia Machado a las afueras de Televisa

Ferka le tiró una dura indirecta a Christian Estrada a través de un “juego”

Ferka le pide a Christian Estrada que le pague Coppel para que dejen de cobrarle a ella su deuda

María Fernanda Quiroz expuso que su expareja y padre de su niño, desde que retornó a México, comenzó a acosarla como hacía antes, lo que le ha traído serios problemas de salud, y reiteró una vez más que Christian Estrada seguía sin darle nada para la manutención de su hijo desde que se separaron.

Morí de risa, @Ferka evidenciado que el deudor de Christian Estrada (un tipo equis que solo busca andar con famosas) debe 5 mil pesos en Coppel.



Ah pero para presumir sus Gucci y Armani en redes sociales está bueno.



El señor no paga la pensión de su hijo. pic.twitter.com/hIInwtCjJv — Carla (@Crayolaverde03) May 27, 2023

Ahora, por si fuera poco, la dejó con una deuda con la empresa Coppel, y a través de sus redes sociales, decidió quemar a su ex, quien se jacta de llevar una vida de lujos, para que pagara su deuda.

“Estoy cansada de que me estén marcando y que me estén visitando porque el señor es deudor de un crédito de esta empresa -Coppel- basta ya. Por favor háganse cargo de sus deudas, porque me choca que me estén molestando por teléfono”, compartió en sus historias de Instagram la actriz.

Además, resaltó lo cansada que estaba de que Christian Estrada y su abogado atrasaran el proceso, pues para Ferka “una justicia lenta, no era justicia”.