Eiza González niega haberse hecho alguna cirugía estética en el rostro

La apariencia de Eiza González cambió tanto cuando su carrera empezó a despuntar, que muchos dieron por sentado que se había sometido a una cirugía estética.

A estas alturas, para nadie es una sorpresa enterarse que alguna figura pública se someta a esta clase de intervenciones para mejorar su apariencia, pues muchos viven de ella.

Y recientemente en un programa de Unicable, el doctor Fernando Guerrero habló sobre una de las cirugías estéticas que más se suelen hacer las estrellas, la bichetmonia, y puso de ejemplo a Eiza González.

Eiza González afirma que su rostro adelgazó de manera natural

El doctor Fernando Guerrero contó que en el programa de Unicable, que siempre había usado a Eiza González como ejemplo de una buena bichetmonia cuando quería explicar el objetivo de esta cirugía estética.

⚡ Eiza González revela que no tiene cirugías en el rostro; todo ha sido ''natural'' https://t.co/Px68O9yiK4 pic.twitter.com/rCg24SCmc8 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) June 5, 2023

Sin embargo, cuando la actriz se enteró de ello, le dejó en claro que ella nunca se ha operado el rostro: “Ella me negó en una historia de Instagram que se haya hecho un procedimiento, el cual yo la ponía como uno de los principales ejemplos de cómo se puede hacer una bichectomia”.

Con esta operación se les remueven a las personas las bolas Bichat, que son unos vestigios grasos que se encuentran en las mejillas y cuya única función es permitirnos succionar el pezón de nuestra madre cuando somos bebés.

@canalunicable EizaGonzález dice que no se hizo la Bichectomía 📷 DeNocheYaSeArmó lunes 9:30 p. m. MEX Unicable ♬ sonido original - Unicable - Unicable

También detalló que al quitar las bolas Bichat, el rostro solo se perfila, y no tiene nada que ver con que la piel envejezca más o se caiga. “Una vez que las quitas la cara se pega y se perfila”, expresó.

Sobre Eiza González, ella le explicó al médico que logró tener el rostro como si se hubiera hecho una bichetmonia porque adelgazó, “y me contestó, me dijo: ‘sabes que, no me las quité, las bolas Bichat, mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido en diferentes situaciones, pero no me las he quitado”.

El doctor Fernando Guerrero dice que le cree porque no tiene pruebas de que se hubiera operado.