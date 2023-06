Karely Ruiz confiesa que le gustaría participar en una telenovela

Karely Ruiz ha tomado mucha popularidad en los últimos años, al convertirse en una de las creadoras de contenido mejores pagadas en OnlyFans, además de mostrar recientemente su talento en la música, con la canción ‘Sabes’, la cual grabó junto a Santa Fe Klan, con quien al parecer mantuvo una corta relación amorosa.

No obstante, además de este debut, la famosa ahora revela que le gustaría participar en una telenovela.

¿Qué dijo Karely Ruiz?

Durante una entrevista, la modelo de OnlyFans indicó que ya tiene experiencia en la televisión como animadora, pero que ahora le gustaría vivir la experiencia de ser actriz de telenovela, ya que en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de participar en algunos videos musicales, pero, aunque desea debutar en este ámbito, reconoce que para poder cumplir este sueño tiene que prepararse.

“Todos los proyectos que tengo son a corto plazo. Ahorita no he pensado a futuro, salir en una telenovela, siento que no es ahorita, es meterme a estudiar y así”, afirma Ruiz en la entrevista, donde además dio algunos detalles sobre el tipo de novela en el que le gustaría participar.

“Siempre he querido estar en una serie, así como ‘Sin Senos no hay paraíso’… como de prepago”, dijo. “Es que yo era fans de esa serie”, agregó.

Asimismo, la creadora de contenido para adultos también reveló cuáles son los actores con los que les gustaría participar en la telenovela, entre los que mencionó a Sebastián Rulli y a William Levy, aunque no aseguró qué famoso sería el perfecto para que sea su acompañante en esta nueva experiencia.

“La verdad no sé”, dijo la famosa luego de que se le preguntara que actor le gustaría que fuera su pareja en una telenovela. “Ah Sebastián Rulli, sí, como no... William Levy”, finalizando con un “ay ojalá”, cuando uno de los conductores del programa le indicó: “William Levy y Karely Ruiz”.