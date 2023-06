Diego Calva: “Lo más hot en Estados Unidos es ser latino”

Muchos pensaría que Diego Calva vive en Hollywood, pero el actor mexicano protagonista de Babylon con Brad Pitt y Margot Robbie, todavía vive en la Ciudad de México.

“Me encantaría filmar en México, pero por ahora estoy buscando proyectos, aún vivo en la Ciudad de México, decidí tener mi casa acá, no tengo necesidad de moverme”, compartió Diego Calva.

El histrión se definió como “hijo del cine independiente” y reveló el momento que tomo al séptimo arte como parte de su vida.

“Cuando empecé a ser cine, ni siquiera sabía por dónde. Primero quise ser escritor y director, luego sonidista y productor. Ahora, soy actor, porque solo quería hacer películas. Las películas me han como educado, porque soy hijo único, de mamá soltera, y pasaba mucho tiempo solo viendo cintas que se convirtieron en mi niñera y amigos”, detalló.

Diego Calva. (Foto: Gabriela Acosta.)

De regreso al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), señaló que ahora la hace como parte del jurado.

“Estoy contento de regresar al festival y recodaba que la primera vez que vine, fue por la iniciativa del Talents Guadalajara, después de hacer mi primera película en 2018. Me siento afortunado no solo por estar ahora como jurado en el festival, sino porque es de alguna manera un reconocimiento y aplauso de lo que hemos venido haciendo”.

A sus 31 años, ya vivió una nominación a los Globos de Oro (Mejor actor 2022), y explicó cómo vive ese fenómeno de representación en Estados Unidos.

“Como decía el tío de Spider-Man: ‘la situación de un gran poder viene con una gran responsabilidad’, es algo que tal vez algunos nos pasa como deportistas o artistas. Me está pasando una situación en Estado Unidos, en donde hay una culpa súper fuerte por todo lo que ha pasado (estereotipos y discriminación) y esta la situación de la representación. Estoy muy orgulloso de representar al pueblo mexicano y a una comunidad latinoamericana, que por cierto lo más hot que hay en este momento en Estados Unidos es tu acento y ser latino”, explicó.

“Las películas me han como educado, porque soy hijo único, de mamá soltera, y pasaba mucho tiempo solo viendo cintas que se convirtieron en mi niñera y amigos”. — Diego Calva

El actor habló sobre la próxima huelga de los actores hollywoodenses que se tiene programada para el 30 de junio.

“La industria se mueve muy rápido y cambian la manera en que el público consume, la velocidad, la demanda y la oferta de posibilidades de trabajo, pero al mismo tiempo estamos teniendo la necesidad de legislar y buscar no solo leyes, sino protegernos como artistas. Yo abiertamente apoyo casi todos los puntos de la demanda que están haciendo los escritores. Creo que va a pasar que el sindicato de actores en Estados Unidos se va a unir, porque creo que hay que apoyarnos, pero hay cosas muy complicadas desde toda la situación de legislar la inteligencia artificial, pero son cosas para bien de la industria”, comentó.

En cuanto la situación en México puntualizó, “fuera del streaming se siguen haciendo muchas película que se pagan con nuestros impuestos. El problema acá (México) no es tanto la producción. Por ejemplo, Damien Chazelle, un día me dijo: ‘en todos los festivales del mundo todo el tiempo hay una película mexicana’, producimos mucho y lo hacemos muy bien, nuestro problema es la distribución y exhibición, porque de120 películas al año solo se ven 10″.

Por último, señaló que aunque no es algo de aspiración, “pero no les voy a negar que sería increíble ganar un Óscar”. Y nos compartió cuál es la frase de película que la hizo suya: “I think this is the beginning of a beautiful friendship (creo que este es el principio de una bonita amistad”, de la cinta Casablanca.

Próximo estreno en Netflix

Bird Box, la historia de 2018 protagonizada por Sandra Bullock que es una de las películas más vistas en la historia de Netflix, llega en español a Barcelona bajo la misma premisa: no abras los ojos.

El reparto incluye a Mario Casas, Diego Calva, Lola Dueñas, Georgina Campbell, Patrick Criado, Celia Freijeiro, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia.

“Tuve la oportunidad de trabajar con Mario Casas a quien admiro mucho,pero sobre todo con Lola Dueñas, una de las niñas Almodóvar, es de esas actrices que trabajaron toda su carrera con Almodóvar y es alguien a quien que mucho, y Mario Casas. Es muy nuevo el trabajar con franquicias como Narcos y Bird Box, pero la verdad tengo que aceptar que es muy divertido. Hay una parte de nuestra chamba que es increíble, cuando las actuaciones implican un trabajo muy denso, una preparación como de la psicología del personaje, pero no saben que divertido es filmar el apocalipsis y es una película que viene con todo”.

Lo que viene

Bird Box. Tras la llegada de una misteriosa presencia que está destruyendo la población mundial, Sebastián comienza un viaje de supervivencia a través de las desiertas calles de Barcelona. Por el camino se encontrará con otros supervivientes con los que formará alianzas inciertas para intentar escapar de la ciudad. Pronto se darán cuenta de que hay una nueva e inesperada amenaza aún más peligrosa.

Proyecto. Diego Calva también está por estrenar Ambulancias por HBOMax, la serie Midnight Family con Joaquín Cosío, Yalitza Aparicio y Óscar Jaenada.

¿Cuándo se estrena Bird Box?