Paul Stanley lanza contundente mensaje por la serie de su padre

Este miércoles 7 de junio se cumplen 24 años del asesinato de Paco Stanley, por lo cual como cada año el conductor de ‘Hoy’ compartió un mensaje para mantener viva la memoria de su padre, aunque este 2023 fue distinto porque Paul se encuentra dentro de ‘La casa de los Famosos México’.

También te puede interesar: ¿Por qué Paul Stanley duerme con una mascarilla de oxígeno en ‘LCDLF’?

Puesto que Paul Stanley está restringido del uso de dispositivos móviles, su novia Joely fue la encargada de publicar el mensaje que dejó el presentador de televisión, mismo en el que destacó de manera indirecta su desaprobación para la serie ‘El show: Crónica de un asesinato’.

Paco Stanley de vuelta a Televisa. (Foto: Cortesía,)

Paul Stanley dedica mensaje para su padre

Lejos de la polémica que se ha generado por el caso del conductor, Paul aprovechó para hacer evidente el amor con el que atesora los recuerdos que compartió con su padre y su hermano.

“Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí”

Asimismo, al final de su mensaje lamentó que ciertos momentos de la vida de Paco Stanley sean aprovechados para generar morbo; sin embargo, el presentador de ‘Hoy’ sigue enfocado en mantener viva la memoria de su padre a través del cariño de su familia.

“No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras ¡Eres eterno!”