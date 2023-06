Tenoch Huerta vuelve a ser acusado de abusador por Fernanda Tosky

Hace un par de días María Elena Ríos se posicionó sobre el trabajo del colectivo ‘Poder Prieto’ y más tarde señaló a Tenoch Huerta como ‘depredador sexual’, como resultado el actor negó las acusaciones; sin embargo, la saxofonista ha sido respaldada a través de comentarios y una nueva denuncia.

Fernanda Tosky señaló la valentía de María Elena al exponer a Tenoch, además de los mensajes que dedicó a la activista, también aprovechó para hablar de su experiencia con el intérprete del personaje Namor, misma que haría ocurrido hace 7 años.

Tenoch Huerta Tenoch Huerta, el actor lanza constantes criticas contra el racismo (instagram)

Fernanda Tosky denuncia a Tenoch Huerta

Todo sucedió a partir de una publicación que estaba acompañada con una ilustración de María Elena Ríos, misma en la que Fernanda reveló la actitud con la que reaccionó Tenoch después de compartir un vínculo; no obstante, evitó entrar en detalles sobre la situación.

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito en mi experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos” escribió la actriz.

Casi de inmediato su publicación se volvió viral, por lo cual comenzó a ser cuestionada por varios usuarios tras señalar a Tenoch, pero Tosky simplemente respondió que se trataba de su vida sexual y no era algo fácil de compartir con el resto.

“En eso estamos, a veces pasa tanto tiempo y no quieres hablar del tema. Son coas que te dejan muy expuesta. Es tu sexualidad, no es una salida al parte y pues pesa” explicó Fernanda.