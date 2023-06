Eiza González estalla contra quienes aseguran que tiene varios romances: “merezco lo mejor”

La carrera profesional de Eiza González deja el nombre de México y América Latina en lo más alto de Hollywood. Tanto en la televisión, como en la pantalla grande, la actriz mexicana trabaja con la élite de la industria del séptimo arte.

Sin embargo, el hecho de que a pesar de ser una bomba sexy siga soltera, es una de las tantas comidillas que la prensa rosa usa para criticarla. A Eiza González se le ha visto con múltiples actores de Hollywood con quienes de inmediato la relacionan sentimentalmente.

Jason Momoa, Leonardo DiCaprio y hasta Henry Cavill, con quien comparte set en una película de acción que saldrá este año, son sólo algunos de los nombres con quien emparejan a Eiza González.

La misma actriz estalló a finales del 2022, tras los rumores que la emparejaron con Leonardo DiCaprio. A través de su cuenta de Twitter Eiza escribió: “Repito. La gente tiene amigos Por la millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios”, según recuerda El Universal.

También te puede interesar: Eiza González niega haberse hecho alguna cirugía estética en el rostro

Y ahora, aproximadamente siete meses de aquel mensaje, la mexicana de 33 años suelta una vez más todo su arsenal, contra quienes aseguran que tiene varios romances. En primer lugar, González dice que el simplemente de que esto sea visto como una crítica la molesta, porque según ella es un acto de machismo que para el hombre sea bien visto este comportamiento y para la mujer genera rechazo.

El medio citado se hace eco de unas declaraciones de Eiza para L’Officiel USA. “Seamos realistas. Les sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. Crecimos con todos estos ídolos, y cuando los hombres hacían algo loco, decían, ‘él es genial, un rompecorazones’. Les gusta usar esa palabra (como algo positivo) para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias”, explica.

“Si una mujer busca a su compañero de vida y dice: ‘no me voy a conformar con lo mínimo’ y sigue adelante. Entonces, como dice Taylor (Swift) te llaman p*ta. Te avergüenzan. Te llaman ganado y te minimizan”, añade.

Y aunque detalla que la mayoría de los hombres con quienes la emparejan son rumores falsos, admite que sí sale a divertirse para conocer a nuevas personas. Dice que no va a dejar que las críticas le quiten esta parte divertida de su vida.

“Sí, soy ambiciosa y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”, cerró.