Así fue la reacción de los seguidores de Gloria Trevi con su nuevo tema musical ‘Medusa’

Gloria Trevi sigue cosechando éxitos en su carrera como cantante y a pesar de las cuentas pendientes que tiene con la justicia, la cantante promocionó su nuevo tema musical llamado ‘Medusa’ que fue grabado entre Miami y España. Los seguidores que están al pendiente de los pasos de la mexicana se expresaron en redes sociales.

Con el género Techno Dance, ‘Medusa’ fue compuesto por la propia cantante y lleva además la firma de Bruno Fernández, Manu Chalud, Yoby Zúñiga, y Milton J. Restituyo, y fue producido por los conocidos Dabruk, Manu Chalud y Alcover.

Los fanáticos de ‘La Trevi’ se expresaron a través de Internet

“Eres la mejor. Me encanta que siempre nos sorprendes. Cuando creímos que ya se había terminado algo, regresas más fuerte y sorprendente”.

“Gloria, tú estás a otro nivel. Ya eres leyenda. Con esto te consagraste para siempre. Hasta las piedras te adoran. Simplemente con nombrarte ya te hicieron inmortal”.

“Acaba de salir y ya casi que me la se completa, está súper wowww me encanta. Gracias @gloriatrevi por esta joya. MEDUSA.

“Wow este es el tipo de canciones que me conecta con Gloria Trevi, gracias por subirnos el autoestima te amamos”.

“Qué buena Rola y videoclip! La mejor del mundo! Brava y orgullosa! Medusa”, son algunos de los mensajes en la cuenta oficial de la cantante.

Trevi de 55 años no atraviesa un buen momento con la ley, pero ha sabido apartar lo negativo de su vida con lo mejor que sabe hacer que es la música. Con este nuevo reto musical la también intérprete de ‘Todos me miran’, dijo:

“Un amigo que me acompañaba me adentró un poco más en la historia mitológica de este personaje, entre todos en el estudio investigamos más acerca de esta leyenda de la mitología griega. Me sorprendí al sentirme tan identificada con ella”, señaló la artista sobre el personaje de Medusa.

Con apenas algunas horas de haberse estrenado el videoclip de Gloria Trevi, supera los más de mil 500 comentarios y 77 mil reproducciones en YouTube.

