‘Doña Lucha’ existió en la vida real: Mara Escalante cuenta quién fue la inspiración para crear el personaje

María de todos los Ángeles marcó una época en las producciones televisivas de México. El trabajo de Mara Escalante, que desarrolla a dos personajes de la serie, fue crucial para el éxito basado en el papel de ‘Doña Lucha’.

Apenas dos temporadas entre los años 2009 y 2014 fueron suficientes para llevar a Mara Escalante al lugar de los personajes icónicos tanto con María, como con ‘Doña Lucha’. Durante todos estos años se ha especulado con el regreso de una nueva temporada, pero los rumores rápidamente son descartados.

Sin embargo, parece que la serie siempre tiene algo nuevo para contar y en una reciente entrevista, Mara Escalante revela que el personaje de ‘Doña Lucha’ fue basado en una persona que existió en la vida real.

Fue alguien de la niñez de Mara Escalante, cuando sólo tenía 4 años. Había una vecina, a quien llamaban Doña Licho, que reunía todas las características de la icónica mujer que salía en la serie de Televisa.

“A los cuatro años fue cuando conocí a Doña Licho, que era mi vecina de enfrente. Yo me iba a comer con ella mientras preparaba dulce de leche. Me platicaba de sus historias en el pueblo de Temascalcingo y yo la escuchaba, me encantaba que me contara sus historias. Veía que su boquita era rojita delgadita como la de doña Lucha, que vestía un chaleco arriba de su vestido y luego me decía: ‘acompáñame al mandado”, contó Mara Escalante según reseña de Excelsior.

De hecho, cuenta que esas situaciones curiosas y paródicas que ocurren en la serie, en la que se incluyen sus frases, son sacadas también de Doña Licho.

“Todas esas cosas, pues una de chiquita lo registra y yo nada más la veía y creo que absorbí toda esa esencia. La psicología no solo es de Doña Lucha, es de muchas mujeres, de mi madre, de mis tías, de mis vecinas, pero los ademanes sí son de Doña Licho o lo de desaprobar porque tenía muchos hijos varones que andaban con los vagos de la colonia”, sostuvo.