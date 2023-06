Elizabeth Gutiérrez sin miedo al qué dirán en la nueva temporada de ‘Ojos de mujer’

A lo largo de los años, Elizabeth Gutiérrez, aprendió a sortear los obstáculos en su vida personal y profesional, algo que le permitió tener mayores aprendizajes que se reflejarán en la nueva temporada de Ojos de mujer. El talk show que estrena nueva temporada por E! Entertainment, también tiene a Chiky BomBom (Top Chef VIP), la presentadora y comediante Erika de la Vega (LatinAmerican Idol, Toy Story 3) y la conducción de Carla Medina.

“Estoy más en mi propia piel, más cómoda y sin miedo al qué dirán. Evito estar pensado si opino o hago esto, porque siempre quería tener todo tan controlado y tan perfecto que me olvidaba quién era yo. Soy una mujer que desde la primera temporada hasta ahora, muestra cambios grandes, del interior al exterior”, compartió en entrevista.

Elizabeth mantiene los reflectores sobre ella, por su trabajo como modelo, actriz y conductora; también por su matrimonio con el actor William Levy, a quien conoció en 2002 y tienen dos hijos en común.

“Siempre he sido tan cuidadosa, ahora soy más respetuosa ante las opiniones, pero sobre todo sigo siendo fiel a lo que yo siento, porque tengo una gran libertad, ya sin esconderme. Durante los últimos años decidí desnudar el alma, claro que eso te vuelve vulnerable ante los ojos de los demás. Durante la primera temporada, siempre me preguntaba qué digo, por miedo a cómo lo tomaría la gente, pero ya me siento bien al exponer mis vivencias, eso es lo que conecta con el público”, reveló.

Esta tercera temporada llega con una propuesta renovada, en donde las conductoras darán rienda suelta al debate sobre temas de actualidad sin censura a través de la mirada femenina, esta vez acompañadas de otras voces invitadas.

Habrá opiniones tan diversas y puntos de vista tan únicos como sus personalidades, Chiky BomBom, Érika de la Vega y Elizabeth Gutiérrez, bajo la conducción de Carla Medina están listas para hacer reír, llorar y reflexionar a la audiencia.

“Estas mujeres reales e inigualables hablarán sobre el rol actual de la mujer, las empresarias modernas, y las legítimas influenciadoras que no le tienen miedo a nada...ni al qué dirán. No soy perfecta, estoy lejos de ser una mujer perfecta, solo hago lo mejor posible mi rol como mujer y madre. Creamos un espacio en Ojos de mujer para hablar sin ser juzgadas”, dijo Elizabeth.

Elizabeth Gutiérrez, de estreno. (Foto: Cortesía.)

Salud mental

Elizabeth Gutiérrez ha estado en medio de rumores, la mayoría por su relación con el actor William Levy, ante eso reconoció la importancia de estar bien.

“Cuando era niña la salud mental no existía, porque si estabas triste había que levantarse y dar el siguiente paso; es decir, sacudirte todo y echar para adelante. Nos ensañaron a levantarnos y a callar nuestra emociones. Este programa me ha ayudado a escuchar lo que yo estoy sintiendo, a dar una pausa y decir: ‘estoy triste, enojada o deprimida’. Hay que prestarle atención a la salud mental para que nos se haga algo más grande”.

Señaló que sus hijos dependen que ella tenga una buena salud mental , para poder estar a su lado en los momentos difíciles.

“Somos una bola de energía, sentimientos y hay que prestar atención. Todo eso me ayuda a criar a mis hijos, como madre les doy más validez a sus sentimientos, les doy espacio para que cuenten sus problemas y que sepan que su papá y yo, siempre estaremos para ellos”.

¿Cuándo se estrena Ojos de mujer?