Sofía Rivera Torres le responde a los haters que ganó por su desempeño en La Casa de los Famosos México

Sofía Rivera Torres resultó ser la segunda eliminada de “La Casa de los Famosos México” y salió sin contar con el visto bueno del público, quienes presenciaron varios comportamientos nada agradables de la conductora mientras estaba en el reality.

Más allá de haber sido considerada por una parte del público como una “villana” por traicionar al Team Infierno, lo cierto es que también realizó varios comentarios que dejaron ver su soberbia y prejuicios, y terminaron por tumbarle la careta de “chica buena y con principios” que utilizó durante su última semana en el show.

Sobre estas críticas, Sofía Rivera Torres asegura no estar al tanto, ya que sigue sin revisar todo lo concerniente a “La Casa de los Famosos México”, o al menos eso ha dicho en todas las galas, aunque la opinión que ha compartido últimamente no concuerda mucho con lo que decía dentro del reality.

Sofía Rivera Torres le hubiera gustado liderar la batalla entre el Team Cielo contra el Team Infierno

“Siento que sabiendo lo que sé hoy en día, lo que acabo de aprender, que ya se está uniendo al Cielo y que están tomando otras decisiones, quizá me hubiera encantado tener la oportunidad de liderar un enfrentamiento entre el Cielo y el Infierno, siento que eso hubiera sido divertido. Dicho esto, no me arrepiento absolutamente de nada, yo fui fiel a mi corazón”, expresó Sofía Rivera Torres sobre su participación en el programa.

Además, compartió que la situación dentro de “La Casa de los Famosos México” era muy tensa, aunque también había ratos bonitos, y considera que el ambiente en el dormitorio Cielo estaba lleno de amor y armonía.

Con respecto a quien cree que gane “La Casa de los Famosos México”, Sofía Rivera Torres dijo que sin lugar a dudas Wendy Guevara. “Wendy no necesita de nadie, es fregona, es inteligente, es ocurrente, es carismática, tiene poder de improvisación, tiene el don de la palabra, se saca un show completo de la manga, tiene sangre ligera, es entretenida, o sea, esa mujer está para llevárselo”.