Toñita comparte que se encuentra distanciada de su padre debido a las malas decisiones que él tomó

Hace poco, Toñita abrió su corazón y compartió cómo era su relación actualmente con su padre, y aunque aseguró que no le guardaba rencor, no se habla con él desde hace años.

Fue para el programa “De primera mano” que la exacadémica reveló que estaba distanciada de su padre desde hace bastante tiempo, porque era mejor para ella mantenerse de ese modo.

“Les voy a decir una cosa. La situación es delicada. Yo con mi papá en estos momentos no me hablo, pero no porque no quiera. Yo a mi papá no tengo nada qué perdonarle porque al final de cuentas es mi papá y lo amo. No tengo rencor, no tengo coraje”, dijo Toñita ante las cámaras.

Asimismo, Toñita confesó que este distanciamiento con su progenitor se debe porque él prefirió estar con su amante que con su familia, y ahora se encuentra solo.

Esto ha llevado a que en Tantoyuca, su pueblo natal, las personas la consideren a ella y a su familia como los malos: “No sé si me corresponde decir esto, pero mi papá se quedó solo porque él así lo quiso. Tomó decisiones muy equivocadas, prefiero a una amante que a su familia, y aunque en el pueblo, Tantoyuca, piensa que una es la mala del cuento. Yo les puedo decir, señores, que uno no abre la boca para precisamente no causar daño”.

Además, admitió que le dolió mucho cuando su papá, Salvador Salazar, le pidió que se quitara su apellido. Sin embargo, entendió que no necesitaba de un apellido y actualmente es conocida como Toñita.

“Hay que alejarse de las personas que te causan daño, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu familia, tus amigas de vida, o tu familia de sangre, hay que alejarse”, recomendó Toñita.