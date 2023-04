Toñita asegura que puede ver gente muerta y sentir las energías de las personas

Toñita dejó de lado las peleas con Myriam Montemayor, ya que ahora cuenta con una orden que le prohíbe hablar de su eterna rival, y ahora decidió compartir con el público un lado de ella que no era conocido.

La cantante realizó esta confesión en una entrevista que le hicieron en el programa “De primera mano”, donde admitió ver personas muertas y entidades, además de presenciar otros eventos sobrenaturales.

“Se me han aparecido mujeres de blanco, caminando, volando; se han caído sillas enfrente de mí, han chiflado y no hay nadie, en la cama se me ha hundido bien bonito y sabroso, y no era precisamente un hombre, me ha pasado de todo”, expresó Toñita ante las cámaras.

Toñita tiene este sexto sentido desde que era niña

Ante la pregunta de si, por lo general, siente miedo de poder ver estas apariciones y sucesos paranormales, Toñita reveló que cómo lo ve desde que era pequeña, está un poco acostumbrada y que también puede percibir cuando las energías son buenas o malas.

“Yo percibo cosas desde muy chiquita, por eso siempre ando con cuarzos y cosas, y por lo regular siempre siento las energías de las personas”, dijo la famosa, agregando que por eso siempre se ha mostrado interesada en lo paranormal.

Incluso ha ido a visitar lugares que son conocidos por espantar, “Una vez fuimos a un teatro que sí espantaban mucho, me meto y como soy muy perceptiva, empecé a ahogarme cañón”.

¡#Toñita asegura que ve FANTASMAS! Ella nos revela impactantes historias que asegura ha vivido#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/s5Kg5qBxza — De Primera Mano (@deprimeramano) April 6, 2023

Entonces cuando le preguntaron si ha podido entrar en contacto con los muertos, Toñita afirmó que eso solo le ha pasado una vez, que vio a una niña o jovencita vestida de blanco y esta le pidió ayuda.

Al día siguiente se lo confesó a su mamá, quien le recomendó que prendiera una veladora blanca en su nombre y poco después se entera que a pocas cuadras de donde vivía, habían encontrado el cuerpo de una niña que había sido abusada.