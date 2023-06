Becky G finalmente habló sobre la infidelidad de su prometido y cómo llegó a superarlo

Desde que estalló la noticia de que el prometido de Becky G la había engañado a las pocas semanas de haberle propuesto matrimonio, la cantante estadounidense se ha mantenido callada al respecto.

A pesar de que Sebastián Lletget aceptó haberle sido infiel a la artista, la intérprete de “Bailé con mi ex” se mantuvo en silencio hasta ahora que hizo alusión a este hecho en una entrevista.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, expresó Becky G.

También te puede interesar:

Así fue como Becky G enseñó a mover las caderas en pleno concierto de Rauw Alejandro

Esta fue la declaración que dio Becky G sobre los constantes cuestionamientos sobre la infidelidad de su novio

Novio de Becky G admitiría que le fue infiel a la cantante con esta publicación en Instagram

Becky G sigue sin aclarar si sigue con Sebastián Lletget o ya terminaron

Algo que llamó mucho la atención de esta entrevista fue que Becky G nunca dijo explícitamente si después de enterarse del engaño de su prometido, ella lo perdonó, canceló la boda, o qué sucedió entre ellos.

Sin embargo, resaltó que el amor propio siempre debe ser más grande que el que sientes por tu pareja. “El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”.

Asimismo, Becky G compartió esta linda reflexión: “El amor propio para mí se trata de abrazar y aceptar quién eres realmente. Se trata de reconocer tu valor, adentro y afuera, y tratarte a ti misma con nobleza, compasión y respeto”.

Sin lugar a dudas, aunque haya decidido seguir o no con Sebastián Lletget, Becky G comprendió que lo importante era quererse a uno mismo.